Chubut Deportes entregó materiales deportivos a instituciones de José de San Martín, Los Altares y Las Plumas

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝘆 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿. Así se resume la visita de Milton Reyes tanto a la histórica localidad de José de San Martin, como a la comuna rural de Los Altares.

Es que el presidente de Chubut Deportes, encabezó una jornada de acompañamiento institucional primero junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante de José de San Martin 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗗íaz, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo el deporte y acompañando a las instituciones de cada localidad.

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Durante la recorrida, se realizó la 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱, aportando herramientas concretas para el desarrollo de sus actividades.

Uno de los encuentros tuvo lugar en la 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗜𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗡° 𝟰𝟱𝟴, donde Milton Reyes fue recibido por la directora 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗚𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝗱𝗶𝗮, junto al presidente del Concejo Deliberante y referentes de la institución, compartiendo una visita en la que se puso en valor el rol de los espacios educativos en el desarrollo y la formación de los niños.

Además, se concretaron entregas en distintas instituciones deportivas de la localidad, consolidando una política de cercanía y acompañamiento permanente con cada comunidad del interior provincial.

EN LOS ALTARES Y LAS PLUMAS

Por otra parte, el presidente Milton Reyes, se acercó hasta Los Altares donde 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝘂𝗻𝗶𝗼́ 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹, 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗼𝘃𝗮𝗹 𝘆 con 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀, 𝗦𝗼𝗳í𝗮 𝗔𝗰𝘂ñ𝗮, donde dialogaron sobre las acciones que se vienen llevando adelante y los proyectos a futuro para seguir impulsando el deporte local.

Por otra parte, 𝗲𝗻 𝗟𝗮𝘀 𝗣𝗹𝘂𝗺𝗮𝘀, 𝗺𝗮𝗻𝘁𝘂𝘃𝗼 𝘂𝗻 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗕𝗼𝘄𝗺𝗮𝗻, 𝗰𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼́ 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝘆 𝗖𝗵𝘂𝗯𝘂𝘁 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹.

En ese marco, también se realizó la entrega de materiales deportivos destinados a fortalecer el desarrollo de las distintas disciplinas en la localidad.

𝗖𝗵𝘂𝗯𝘂𝘁 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂́𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃í𝗻𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝘀, 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝘀 𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮, 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮, remarcando que el programa Juegos Comunales, que ya se puso en marcha, es la bandera insignia del ente deportivo provincial.