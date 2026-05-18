Hombre herido en el cuello por arma blanca: Se investigan las circunstancias

El comisario Emiir Azocar detalló los hechos policiales que requirieron de intervención durante el fin de semana.



El día domingo, un herido en circunstancias de determinar por la Unidad Regional Esquel: “alrededor de las 10 de la mañana, el personal de esta dependencia tomó intervención en el barrio Ceferino, domicilio del pasaje San Luis, donde se refería al centro de monitoreo urbano de esta ciudad hacia el requerimiento en razón de una persona herida, presuntamente con un arma blanca. Cuando arriban los empleados se encuentran con un masculino que presentaba una herida cortante en el cuello”.



Interviene el Hospital Zonal de Esquel: “se requiere la presencia de la ambulancia y personal médico se hace presente en el lugar, proceden al traslado de este masculino hacia el nosocomio y este inmediatamente ingresa en quirófano para una intervención quirúrgica que a posterior demandó no solo las atenciones correspondientes, sino que a posterior les fue derivada una sala común en virtud de la evolución favorable que tuvo”.



La herida parece hacer sido causada por una mujer: “Se procedió a la detención de una femenina hasta el momento y de acuerdo a lo que se está investigando es la pareja de la víctima y en un contexto familiar o intrafamiliar en el domicilio donde también hubo ingesta de alcohol y se produjo este incidente.



A la espera de la audiencia del Ministerio Público Fiscal: “se realizaron todas las medidas correspondientes, las diligencias de registro domiciliario para establecer no solo el lugar del hecho y efectuar una medida de inspección ocular, sino para proceder al secuestro de los elementos que resulten de interés”



Se están pidiendo los informes tanto a Comisaría de la Mujer como en Fiscalía respecto de antecedentes que pudieran tener en conflictos anteriores.



SL