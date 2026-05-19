Esquel: se espera una tarde templada y sin lluvias

La comunidad de Esquel vivirá este martes 19 de mayo de 2026 una jornada marcada por condiciones climáticas estables y muy favorables para el desarrollo de actividades al aire libre. El reporte meteorológico detallado confirma que no habrá lluvias a lo largo de todo el día y que el viento se mantendrá en calma.

A continuación, el pronóstico extendido para cada momento de la jornada:

Madrugada: El día comenzará con el cielo algo nublado y una temperatura que promediará los 2°C. El viento soplará levemente desde el sector sudoeste (SO) a una velocidad casi imperceptible de entre 0 y 2 km/h.

Mañana: Para las primeras horas de la jornada se espera un leve descenso térmico, con el termómetro marcando los 0°C y el cielo parcialmente nublado. El viento rotará hacia el noreste (NE) incrementando su velocidad de manera moderada entre los 7 y los 12 km/h.

Tarde: El momento más agradable del martes llegará después del mediodía, cuando el cielo se presente ligeramente nublado y la temperatura máxima escale hasta los 15°C. El viento mantendrá una intensidad calma de 7 a 12 km/h, con dirección predominante desde el este (E).

Noche: Hacia el cierre del día, el cielo volverá a estar algo nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse en los 8°C. Las condiciones del viento se mantendrán estables desde el este (E) a velocidades de 7 a 12 km/h.