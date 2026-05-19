Martes con tarde agradable y poco viento

La semana sigue mostrando ese contraste tan típico de mayo en la Comarca Andina: mañanas frías para salir bien abrigados y tardes que, con algo de sol y poco viento, cambian bastante el ánimo del día.

Este martes arrancará con temperaturas cercanas a los 3° durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Aunque no se esperan condiciones extremas, en sectores bajos y húmedos podrían repetirse algunas heladas aisladas, sobre todo antes de que aparezca el sol.

Tarde más agradable y con poco viento

Con el correr de las horas la temperatura irá subiendo de manera sostenida. Proyectan unos 16° hacia media tarde, en una jornada que tendrá viento muy suave y cielo mayormente despejado.

Las ráfagas recién se harán un poco más visibles desde el mediodía, aunque lejos de generar complicaciones. El ambiente se mantendrá tranquilo durante gran parte del día.

Cómo sigue la semana en la Comarca Andina

Por ahora el pronóstico mantiene una tendencia bastante estable. No aparecen lluvias importantes ni viento fuerte para los próximos días, mientras que las tardes seguirán mostrando temperaturas agradables.

La amplitud térmica continuará siendo protagonista: mañanas frescas y tardes mucho más suaves gracias al cielo despejado y el poco movimiento de aire.

También se mantiene alta la isoterma 0°, por encima de los 3.000 metros, por lo que no se esperan nevadas en zonas pobladas de la Comarca Andina en el corto plazo.

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O.P.