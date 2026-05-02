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02 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Familiares de Pedro Torres, esquelense caído en el ARA Belgrano, presentes en el acto local

Mecánico, electricista, nacido en Esquel y criado en El Maitén, uno de los héroes caídos en la guerra de Malvinas, recordado por su hermana en el acto de hoy.
Por Redacción Red43

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Hoy 2 de mayo se recuerda el hundimiento del ARA General Belgrano, abatido por un submarino nuclear británico en la gesta de Malvinas.

 

En el acto realizado en la Plazoleta del Barrio Malvinas Argentinas, en Esquel, asistieron no solo autoridades militares, políticas y familiares de soldados, sino también por primera vez, se encontró con la comunidad local Patricia Torres, hermana de Pedro Torres, esquelense caído en el combate 

 

"El es de Esquel", explicó Patricia, aclarando que aunque vivieron en El Maiten, su nacimiento y la familia tuvieron relación con nuestra ciudad. Sin embargo, con los años y la memoria de Malvinas aún fresca, está es la primera vez que ella se encuentra con los ex combatientes y familiares de nuestra región.

 

"Para nosotros es un orgullo, sempre lo han tenido presente a el como un ciudadano de Esquel", explicó, agradeciendo el recibimiento en esta ocasión y esperando estar en más actos, manteniendo presente y viva la historia de Malvinas.

 

SL

 

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