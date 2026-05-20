"Hay que anular el convenio de 2008 y empezar de nuevo", afirmó Jorge Junyent

El debate por la gestión de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) volvió a encenderse en el ámbito político local. Tras asistir como invitado a la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, el ex presidente del cuerpo legislativo entre 2015 y 2019, Jorge Junyent, defendió de manera categórica el proyecto de ordenanza que busca dar de baja de forma definitiva el acta acuerdo firmada con el Municipio de Trevelin en noviembre de 2008.

Junyent apuntó contra la inacción de las sucesivas gestiones y aseguró que la comunidad de Esquel está asumiendo un costo económico y ambiental desproporcionado.

"No decidir es decidir"

Junyent comenzó exponiendo el hartazgo frente a un conflicto estructural que ya lleva casi dos décadas sin vías de solución real. "Estamos ante un tema no resuelto, que lleva 18 años de falta de decisiones. Y cuando uno no decide en la vida, está decidiendo. No decidir es decidir", disparó de forma tajante.

Para el ex concejal, el debate político actual ha perdido el rumbo técnico y ejecutivo: "En este punto, la planta sigue siendo un problema, la basura se sigue acumulando y nosotros seguimos discutiendo cosas que no tienden a poner el foco en resolver el tema de la planta, sino que estamos discutiendo como se discutiría seguramente en una mesa de café. Me parece a mí que no hay más lugar para activistas", afirmó, agregando que, en su línea de tiempo personal, "seguramente no habrá 18 años más para seguir apostando a que este tema se tome seriamente y con responsabilidad".

Al repasar la historia del tratamiento mancomunado, Junyent recordó que la idea original nació bajo la gestión del ex intendente Rafael Williams con una visión solidaria y regional, pero denunció que las pautas regulatorias jamás se respetaron de forma efectiva.



"Este convenio no se cumplió nunca", enfatizó. "A pesar de que los firmantes dicen reconocer que la cooperación constituye un mecanismo fundamental (...) este acta debía dar lugar a que se constituyera una mesa de trabajo para redactar los reglamentos y los protocolos necesarios para que la planta funcione. Se empezó al revés: se empezó trayendo la basura".

Al profundizar en los motivos de este desequilibrio, el ex legislador apuntó de forma directa contra el Pueblo del Molino: "Yo entiendo que es difícil salir de la zona de confort. A Trevelin en este tema le viene cómodo. Yo creo que si se llegara a encuestar esta situación en Trevelin, ¿qué escenario mejor que mandarnos la basura para que la tengamos nosotros en el patio de atrás de la casa, a que tener que tratar y trabajar en su ejido urbano?".

Durante la entrevista, Junyent hizo referencia al conflicto que hoy se dirime en los tribunales por falta de pago y las recientes declaraciones institucionales del Concejo de Trevelin solicitando estados contables. Al evaluar la "acción de certeza" que el municipio vecino presentó ante la Justicia, utilizó una fuerte e irónica analogía:



"Así como cuando uno tiene algún grado de desacomodo de la caja negra va al psiquiatra, evidentemente ir al Superior Tribunal a que le diga qué es esto que firmamos y de qué estuvimos todos de acuerdo, lo que me da a mí la sensación de que esto no se quiere resolver".

En ese sentido, recalcó la urgencia de frenar el actual esquema regulatorio: "La basura sigue llegando a nuestro patio, la seguimos solventando los esquelenses y el impacto ambiental es clarísimo y está a la vista. Mi motivación última para haber suscripto este proyecto de ordenanza es que este convenio debe darse de baja. En todo caso, se podrá hacer uno nuevo bajo los mismos principios de solidaridad, pero mientras eso no ocurra, esto no puede regir porque es letra muerta".

Finalmente, Junyent recordó a los vecinos que esta misma iniciativa de derogación no es nueva, sino que él mismo la votó y la firmó bajo su mandato en el Concejo Deliberante, pero fue frenada por el Ejecutivo de aquel entonces: "No llegó a promulgarse porque el intendente (Sergio) Ongarato en su momento la vetó, porque entendía que había que seguir conversando. Y evidentemente han pasado desde 2008 a la fecha cinco periodos gubernamentales en los que no se avanzó ni un centímetro. Eso es lo que me habilita a mí a decir que ha faltado determinación para afrontar un problema serio que nos obligará a salir de la zona de confort", concluyó.