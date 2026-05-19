Tras permanecer 11 años prófugo en Chile, extraditaron a un acusado de graves abusos en Esquel

Tras más de una década de evadir a la Justicia, un hombre mayor de edad que se encontraba prófugo desde el año 2015 fue capturado en Chile y extraditado a la Argentina. Personal de la Policía Federal Argentina recibió al detenido por parte de las autoridades trasandinas para trasladarlo de forma inmediata a Esquel, ciudad donde se originó la causa penal por presuntos hechos graves de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

La investigación penal, llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de Esquel, señala que las conductas denunciadas habrían comenzado cuando la víctima era una niña de corta edad, prolongándose de manera continuada a lo largo de varios años. El caso se encuentra agravado por la situación de convivencia previa y el vínculo familiar directo con la persona afectada.

El sospechoso se había refugiado en el vecino país inmediatamente después de la formalización de la acusación pública en 2015. Sin embargo, las tareas de inteligencia locales permitieron rastrear y determinar su paradero exacto, activando las alertas internacionales para su aprehensión y el inicio formal del trámite de extradición.

El proceso internacional no fue sencillo. En una primera instancia, un tribunal de grado inferior en Chile había rechazado el pedido de las autoridades judiciales argentinas. Ante este escenario, la apelación presentada por la representación judicial del Estado logró revertir la decisión inicial.

El Tribunal Superior chileno analizó de forma detallada las evidencias recabadas en la investigación penal —que incluyen pericias genéticas, informes profesionales de asistencia integral y declaraciones brindadas bajo modalidades especiales de resguardo a la víctima— y dictaminó por unanimidad que se cumplían rigurosamente todos los estándares legales y tratados internacionales vigentes para conceder el traslado.

Con el regreso del imputado a la jurisdicción de Esquel, el proceso judicial se reanudará de forma inmediata. El paso legal subsiguiente consistirá en la realización de la audiencia preliminar, una instancia clave donde las partes debatirán sobre las pruebas que se ventilarán en el debate.

Durante esta presentación técnica, la Fiscalía de Esquel solicitará formalmente que el acusado continúe detenido bajo la modalidad de prisión preventiva, fundamentando el riesgo procesal ante el evidente peligro de fuga que demostró durante los últimos 11 años. Esta audiencia representa el paso previo y obligatorio para elevar la causa al correspondiente juicio oral, donde se determinará la culpabilidad o inocencia del acusado frente a un jurado popular.



Nota de la Redacción: Con la finalidad de preservar de forma estricta la identidad de la víctima y evitar su revictimización, este medio no publicará imágenes, iniciales ni datos filiatorios del acusado debido al vínculo familiar existente.





M.G