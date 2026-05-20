Cuatro balazos en la cabeza por supuesto ajuste de cuentas: el crimen de una mujer que conmueve a Comodoro

Un nuevo hecho de sangre conmociona a Comodoro Rivadavia. Una mujer de 33 años fue asesinada de al menos cuatro disparos en la cabeza durante la noche de este martes, mientras que un hombre de 30 años permanece internado en estado reservado luego de recibir un balazo en el abdomen. De acuerdo a lo informado está fuera de peligro. Es el octavo asesinato en Comodoro en lo que va del año.

La víctima fatal fue identificada como Mariana Soledad Calfuquir. El hombre herido es Luis Damián Uribe, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde era intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión sufrida.

El dramático episodio se conoció cerca de la medianoche, cuando ambos llegaron a bordo de un Volkswagen Track gris hasta la Seccional Séptima de Policía. Según las primeras informaciones, fue el propio conductor quien pidió ayuda desesperadamente tras el ataque armado.

Al acercarse al vehículo, los efectivos constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Mariana Calfuquir tenía heridas de arma de fuego en la cabeza y murió a pocos metros de la dependencia policial.

En tanto, Uribe presentaba una herida de bala en la zona abdominal y su estado era crítico. Fuentes policiales indicaron que el hombre corría riesgo de muerte y debía ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

Durante las primeras pericias, los investigadores detectaron impactos de bala en uno de los vidrios laterales del automóvil, lo que reforzaría la hipótesis de que los disparos fueron efectuados desde el exterior del rodado.

De acuerdo al relato que brindó el conductor antes de ser derivado al hospital, al momento del ataque se encontraba trabajando como chofer mediante la aplicación Uber. El hombre aseguró que fueron atacados en la zona alta del barrio San Martín.

Tras el hecho, personal policial preservó la escena y se convocó a Criminalística y a la Brigada de Investigaciones para avanzar con las pericias correspondientes. Los investigadores buscan determinar las circunstancias exactas del ataque, establecer el móvil del crimen e identificar a los autores de la balacera.

El caso generó fuerte conmoción en la ciudad y vuelve a poner en agenda la preocupación por los violentos hechos armados registrados en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.