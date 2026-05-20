Esquel: La UNPSJB abre la inscripción para un cargo docente en la Facultad de Humanidades

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) Sede Esquel formalizó una nueva convocatoria pública para cubrir cargos en su cuerpo docente. Las inscripciones abren de manera oficial este miércoles 20 de mayo de 2026 y permanecerán activas por un plazo de una semana.

El concurso se enmarca en la Resolución Digital CDFHyCS N° 139/2026 y está orientado al dictado de clases en el nivel universitario local, requiriendo de forma excluyente que los profesionales cuenten con residencia en la zona.

Detalle del cargo vacante

Departamento: Ciencias de la Educación

Asignatura: Didáctica I

Categoría del cargo: Profesor/a Adjunto/a Interino/a

Dedicación: Simple

Requisitos obligatorios para la postulación

Quienes deseen formar parte del proceso de selección deberán cumplir y presentar la siguiente documentación:

Título habilitante acorde a la materia a dictar.

Currículum vitae completamente actualizado (para docentes que ya pertenecen a la institución, se requerirá la presentación bajo los sistemas CVAR o SIGEVA).

Ficha de inscripción oficial (la misma debe ser solicitada previamente en el Departamento Docente de la Facultad).

Programa de la asignatura y/o una propuesta de trabajo técnico-pedagógica diseñada específicamente para el cargo al que se postula.

Acreditar residencia efectiva en la zona cordillerana.

Modalidad de entrega y canales de consulta

Desde la Delegación Académica precisaron que el trámite de postulación posee una modalidad mixta y obligatoria. En primera instancia, toda la documentación respaldatoria debe enviarse en formato digital al correo electrónico institucional: facultadhumanidadesesquel@fhcs.unp.edu.ar .

En paralelo, los mismos archivos impresos en formato papel deberán entregarse de manera presencial en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Esquel. El horario de atención al público en ventanilla está fijado de lunes a viernes, en la franja de 09:00 a 13:00 horas. Para consultas adicionales o asesoramiento sobre las bases del concurso, las vías de comunicación se mantienen abiertas a través del correo mencionado.









M.G