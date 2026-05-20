Esquel implementa un nuevo sistema de control tributario junto a ARCA y Provincia

La Municipalidad de Esquel, a través de su Secretaría de Economía, puso en vigencia un nuevo convenio de intercambio de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), articulado en conjunto con la Agencia de Recaudación de Chubut (ARECH). La iniciativa técnico-institucional tiene como objetivo central endurecer los mecanismos de control tributario, combatir la evasión local y mejorar la transparencia fiscal en la ciudad.

El nuevo sistema tecnológico comenzó a implementarse de manera efectiva el pasado 1 de mayo. Su función principal consiste en realizar cruces de datos automatizados vinculados a los ingresos declarados por los contribuyentes.



De esta forma, el municipio podrá detectar de forma inmediata cualquier tipo de inconsistencia o desvío entre las Declaraciones Juradas de IVA (de órbita nacional) y las correspondientes al impuesto de Ingresos Brutos comerciales de nivel municipal.

Al respecto, la secretaria de Economía de Esquel, la contadora Florencia Garzonio, destacó el impacto que tendrá esta herramienta en la administración diaria de las arcas públicas.



"Esta herramienta representa un avance importante en materia de modernización administrativa y control fiscal, que permite optimizar los procesos de fiscalización y garantizar una mayor equidad tributaria", informó la funcionaria.

Asimismo, Garzonio indicó que el convenio busca promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una manera mucho más eficiente.



El fortalecimiento de los recursos municipales que se prevé alcanzar mediante este control inteligente se traducirá de forma directa en el sostenimiento, mejora y financiamiento de los servicios públicos esenciales y las obras de infraestructura planificadas para la comunidad.

Por último, desde el área económica municipal aclararon que este intercambio masivo de información se realiza bajo estrictos mecanismos formales y canales informáticos seguros de cooperación entre los organismos involucrados, respetando rigurosamente la normativa legal vigente y resguardando el secreto fiscal y la confidencialidad de los datos de cada contribuyente.