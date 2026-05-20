13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales
20 de Mayo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Dolor en la fuerza policial: confirman que un joven sargento se quitó la vida

Lo confirmó el subjefe de Policía de la provincia, Mauricio Zabala. Utilizó su arma reglamentaria. Aún no están claro los motivos. Fue en Comodoro Rivadavia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, confirmó este miércoles la muerte del sargento primero Daniel Díaz, quien se quitó la vida en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El hecho generó un fuerte impacto dentro de la fuerza policial y en la comunidad local.

 

“En horas de la noche, ayer en Comodoro, tuvimos la lamentable noticia de que un Sargento Díaz Daniel se efectuó un disparo con su arma reglamentaria y terminó con su vida”, expresó Zabala durante una entrevista radial, donde remarcó la delicadeza del caso y pidió respeto hacia la familia.

 

El comisario explicó que desde la institución se activó un operativo de asistencia y contención para los familiares y compañeros del efectivo fallecido. “Tenemos la parte de acción social y servicio social, y el equipo técnico inmediatamente se dirigió al lugar para abordar a toda la familia”, señaló.

 

Además, indicó que profesionales especializados viajaron desde Rawson para intervenir en la situación. “Salieron con los facultativos correspondientes, con los psicólogos, para poder abordar el tema de raíz y ver cuál fue el trasfondo de la situación”, detalló el subjefe policial.

 

Zabala evitó profundizar sobre aspectos personales del caso para preservar la intimidad de los allegados. “Es algo delicado, es algo interno en la familia que se trabajará con los profesionales correspondientes para brindarles la asistencia y la contención pertinente”, sostuvo.

 

Finalmente, el funcionario reconoció el dolor que atraviesa la fuerza tras la tragedia. “Cuando sucede este tipo de hechos es una tristeza profunda para toda la familia policial”, afirmó. Daniel Díaz prestaba servicios en la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia y, según confirmó Zabala, tanto él como su pareja integraban la institución policial.

 

Fuente: Radio 3

 

Foto ilustrativa

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras permanecer 11 años prófugo en Chile, extraditaron a un acusado de graves abusos en Esquel
2
 Tránsito estricto en Esquel: los controles viales serán permanentes y se extienden a los barrios
3
 La noche del Martín Fierro dejó un ganador inesperado y varias sorpresas
4
 Dolor en la fuerza policial: confirman que un joven sargento se quitó la vida
5
 QEPD: Alfredo Longinos
1
 Estaba mirando como se bañaban los elefantes, pero dos se pelearon, quedó en el medio y murió aplastada
2
 El hantavirus pasa límites: detectan casos en Río Negro, Jujuy y uno nuevo en Chubut
3
 El PJ debatió el presente y futuro de la Central Hidroeléctrica Futaleufú
4
 Milagro en el fútbol infantil: el arco que cayó sobre varios chicos y estaba sostenido sólo por una estaca
5
 Qué películas y cortos fueron premiados en el Festival Internacional Nieve Roja
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -