ARCA oficializó la prórroga para Ganancias y Bienes Personales hasta fines de julio

Tal como lo había adelantado el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, luego de un encuentro con especialistas en el Palacio de Hacienda, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes una prórroga excepcional para la presentación y el pago de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, extiende los vencimientos hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, abarcando tanto a los contribuyentes del régimen general como a quienes se encuentren adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Asimismo, se determinó que las declaraciones juradas informativas podrán presentarse con tiempo hasta el 31 de julio de 2026.

Con este nuevo esquema, el Gobierno nacional unificó el calendario y otorgó aire al sector, dado que el cronograma original preveía que los vencimientos comenzaran a regir de manera escalonada según la terminación del CUIT a partir del 11 de junio. Desde el organismo recaudador señalaron que la decisión respondió a los pedidos formales de los colegios y consejos profesionales de ciencias económicas, que reclamaban mayores plazos para confeccionar las declaraciones de manera correcta.

La oficialización de la prórroga por parte de la ARCA se destrabó luego de una mesa de trabajo encabezada el jueves por Caputo, de la que también participaron el director de la agencia fiscal, Andrés Vázquez, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, junto a un nutrido grupo de contadores y tributaristas.

Durante la reunión, los profesionales trasladaron sugerencias y plantearon dudas operativas vinculadas a la denominada "ley de inocencia fiscal", un instrumento diseñado por el Ejecutivo para captar fondos fuera del sistema formal. El ministro se hizo eco de los reclamos y utilizó sus redes sociales para confirmar el acuerdo: “Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal. Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen. También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”.

Además de la postergación de las fechas límite, los especialistas aprovecharon el encuentro para manifestar inquietudes sobre los topes máximos del nuevo régimen simplificado —que contempla límites de hasta $1.000 millones de ingresos brutos anuales y $10.000 millones de patrimonio total—, así como los criterios de exclusión por inconsistencias y el sistema de sanciones.

Según trascendió en los últimos días, la ARCA ya registró más de 80.000 adhesiones al régimen de regularización, una cifra que se duplicó en las últimas semanas. Sin embargo, las autoridades estiman que el universo potencial supera el millón de contribuyentes, motivo por el cual el Ministerio de Economía evalúa implementar ajustes normativos que faciliten el ingreso al sistema y potencien el blanqueo.







M.G