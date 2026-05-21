Secuestraron ocho celulares y droga durante una requisa en la Alcaidía de Comodoro

En el marco de los controles permanentes impulsados por el Gobierno del Chubut para combatir el delito dentro de los establecimientos penitenciarios, este jueves se realizó una requisa en el pabellón N°9 de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia, donde personal de la Policía del Chubut secuestró ocho teléfonos celulares y envoltorios con sustancias ilícitas ocultos en distintas celdas.

El operativo forma parte de las acciones que se vienen desarrollando para reforzar la seguridad dentro de las unidades de detención y evitar que desde las cárceles se continúen cometiendo delitos como estafas, amenazas y extorsiones mediante el uso ilegal de dispositivos móviles.

Cabe recordar que recientemente la Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría la ley impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de la provincia.

La normativa, alineada con la legislación nacional vigente, busca proteger la seguridad pública y fortalecer los mecanismos de control dentro de las cárceles, garantizando además un régimen de comunicaciones controladas que respeta los derechos humanos.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut remarcaron que los procedimientos continuarán realizándose de manera constante en todas las unidades de detención de la provincia, con el objetivo de impedir el funcionamiento de estructuras delictivas desde el interior de las cárceles.





M.G