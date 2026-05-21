12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
21 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

“Una forma de acercarlos a los símbolos patrios”

En la previa de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, alumnos de tercer grado de la Escuela N° 76 protagonizaron una emotiva actividad al salir a repartir escarapelas por distintos sectores de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La propuesta fue acompañada por docentes de la institución, quienes impulsan este tipo de iniciativas con el objetivo de fortalecer en los chicos el sentido de pertenencia, el respeto por las tradiciones y el amor por la patria desde las aulas.

 

La profesora de música, Fanny Goroso, destacó la importancia de estas actividades y explicó que “es una forma de acercarlos a los símbolos patrios”, permitiendo que los estudiantes puedan comprender y vivir de una manera más cercana el significado de una fecha tan importante para todos los argentinos.

Durante la recorrida, los alumnos entregaron escarapelas a vecinos y comerciantes, generando momentos de emoción, sonrisas y cercanía con la comunidad. Con entusiasmo y mucho compromiso, llevaron los colores celeste y blanco por distintos puntos de la ciudad, manteniendo viva una tradición que año tras año une a la escuela con la comunidad.

 

Más allá de la actividad, la jornada también reflejó el valioso trabajo que realizan diariamente los docentes, acompañando a los niños en su crecimiento y enseñándoles, a través de pequeños gestos, el valor de la historia, los símbolos patrios y el compromiso con la identidad argentina.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caso Diego Melín: Fiscalía formalizó la imputación por homicidio
2
 Estaba de vacaciones en la casa de su tía y abusó de una menor
3
 Naufragó y en una isla provocó un incendio: sobre las cenizas escribió S.O.S. y logró ser rescatado
4
 Reforma de Zonas Frías: así votaron los diputados de Chubut
5
 Otra falla en Vaca Muerta se cobró tres vidas: explotó un camión repleto de combustible
1
 Secuestraron ocho celulares y droga durante una requisa en la Alcaidía de Comodoro
2
 Mañana se cierran las inscripciones para el Duatlón Infantil de El Maitén
3
 “Una forma de acercarlos a los símbolos patrios”
4
 El esquelense Aarón Romero defiende su invicto de 14 peleas y busca apoyo local
5
 Lago Puelo: confirman la condena de un hombre por abusar de su hijo de 5 años
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -