La propuesta fue acompañada por docentes de la institución, quienes impulsan este tipo de iniciativas con el objetivo de fortalecer en los chicos el sentido de pertenencia, el respeto por las tradiciones y el amor por la patria desde las aulas.

La profesora de música, Fanny Goroso, destacó la importancia de estas actividades y explicó que “es una forma de acercarlos a los símbolos patrios”, permitiendo que los estudiantes puedan comprender y vivir de una manera más cercana el significado de una fecha tan importante para todos los argentinos.



Durante la recorrida, los alumnos entregaron escarapelas a vecinos y comerciantes, generando momentos de emoción, sonrisas y cercanía con la comunidad. Con entusiasmo y mucho compromiso, llevaron los colores celeste y blanco por distintos puntos de la ciudad, manteniendo viva una tradición que año tras año une a la escuela con la comunidad.

Más allá de la actividad, la jornada también reflejó el valioso trabajo que realizan diariamente los docentes, acompañando a los niños en su crecimiento y enseñándoles, a través de pequeños gestos, el valor de la historia, los símbolos patrios y el compromiso con la identidad argentina.



