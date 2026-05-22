Familias del Club Slalom invitan a sumarse a la institución de cara a la temporada invernal

El Club Slalom de Esquel se encuentra en pleno proceso de preparación comunitaria de cara a la próxima temporada invernal, llevando adelante trabajos colectivos como el abastecimiento y la subida de leña en sus instalaciones. En este contexto, las familias de los jóvenes socios resaltaron la importancia de la institución como un espacio de contención, amistad y recreación que trasciende la presencia o ausencia de nieve en las pistas.

Lorena Iriarte, mamá del club, compartió su experiencia y remarcó el crecimiento que ha tenido la comunidad de la institución en el último año y medio:



“Mi hijo ya hace un año y medio que es socio. Estamos esperando la nieve y la verdad es que, a pesar de no haber tenido nieve el año pasado, se armó una linda banda desde lo social. Hemos podido armar lindos grupos, los chicos vienen, se divierten, se arman ahí una linda bandada y se acompañan entre ellos”, expresó entusiasmada.

Frente a este consolidado ambiente de compañerismo, desde el entorno del Club Slalom lanzaron una convocatoria abierta orientada a incorporar nuevos miembros, tanto de las localidades cercanas como de aquellos que observen el proyecto desde otros puntos de la provincia.

“Invitamos a todos aquellos que se quieran sumar a ser socios. Me parece interesante que se pueda sumar la familia de Esquel, la familia de Trevelin, aquel que nos vea de lejos y tenga ganas de ser parte del Club Slalom; acá estamos para acompañarlos entre todos”, concluyó Iriarte, reflejando el espíritu solidario que caracteriza las jornadas de trabajo y recreación en la cordillera.







M.G