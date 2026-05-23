Rinaldi desmintió su detención tras los allanamientos en Migraciones

Tras las repercusiones generadas por los operativos realizados por Gendarmería Nacional en diversos puntos del Valle, que fueron vinculados por medios nacionales y locales a su supuesta detención en una causa penal económica, el funcionario salió a desmentir la noticia de manera rotunda.

La respuesta de Rinaldi en redes sociales



A través de su cuenta personal en la plataforma X, el dirigente libertario y hombre cercano al diputado César Treffinger publicó un mensaje dirigido a la opinión pública, buscando despejar las versiones sobre su situación procesal:



"Solo la verdad nos hará libres. Durante años muchos medios y periodistas se creyeron dueños de la verdad, con el poder de ensuciar, desprestigiar y condenar públicamente a cualquier persona o familia sin pruebas y sin consecuencias. @JMilei ¡Viva la libertad, carajo!"

A pesar de la desmentida del funcionario, los hechos que motivaron la atención mediática siguen bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola. Los allanamientos realizados en Rawson y Trelew —que incluyeron un estudio contable y domicilios particulares— se enmarcan en un expediente que investiga presuntos mecanismos de financiamiento irregular, administración de fondos y posibles conexiones con empresas del sector pesquero.

Si bien Rinaldi niega haber sido detenido, la justicia continúa con el análisis de la copiosa documentación, dispositivos electrónicos y registros contables incautados durante los procedimientos de Gendarmería. El caso mantiene en alerta al esquema de La Libertad Avanza en Chubut, mientras que desde la oposición y distintos sectores políticos se exige celeridad en la investigación judicial para esclarecer el origen y el destino de los fondos bajo sospecha.