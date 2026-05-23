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23 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Estudiantes chubutenses dialogaron con expertos del Proyecto ATENEA de la NASA

Jóvenes de más de 16 escuelas técnicas participaron de una videollamada con el equipo que desarrolla el satélite argentino seleccionado para la misión Artemis II. Una jornada clave para promover vocaciones tecnológicas en la provincia.
Por Redacción Red43

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