Bomberos rescataron a una perra de 14 años que había caído a un pozo

Bomberos Voluntarios de Gaiman realizaron un operativo durante la noche del miércoles para rescatar a una perra de aproximadamente 14 años que había caído a un pozo en el barrio Günün a Küna.

El procedimiento se inició cerca de las 21:45, luego de que una vecina alertara que su mascota había caído al pozo y no podían sacarla.

Ante la situación, se despachó la Unidad Móvil 22 con una dotación integrada por tres bomberos. Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de una perra adulta, de tamaño mediano, que se encontraba atrapada a unos tres metros de profundidad.

Tras la rápida intervención de los bomberos, el animal pudo ser rescatado sin inconvenientes y no presentaba lesiones aparentes. Finalmente, fue entregado sana y salva a su propietaria.

Desde el Cuerpo de Bomberos destacaron la importancia de este tipo de intervenciones, que no solo atienden emergencias con personas, sino también situaciones que involucran a animales.

Fuente: Diario El Chubut

MA