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Por Redacción Red43

Nevadas, frío y ráfagas: así estará el tiempo este domingo en Esquel

El pronóstico anticipa una jornada invernal en la ciudad. ¿Llegará finalmente la nieve?
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con condiciones invernales en Esquel, donde se esperan nevadas, lluvias y nevadas, temperaturas bajo cero y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

 

La jornada comenzará mayormente nublada, con una temperatura de -4 °C durante la madrugada. Durante la mañana se prevén nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%, mientras que la temperatura podría descender hasta los -5 °C.

 

Por la tarde, el pronóstico indica lluvias y nevadas, también con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. La temperatura rondará los -1 °C y el viento soplará del noreste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

 

Durante la noche, continuarían las nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura se ubicaría en torno a los -4 °C, mientras que el viento soplaría del noreste entre 7 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

 

La jornada se da además en el marco del alerta amarilla por nevadas vigente para gran parte de Chubut, con acumulaciones que podrían alcanzar los 30 centímetros en sectores cordilleranos.

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