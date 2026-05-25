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25 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Sigue la convocatoria a proyectos culturales con temática de derechos humanos

Con subsidios millonarios para las obras seleccionadas. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de su Subsecretaría de Cultura, abrió la convocatoria a una nueva edición del programa “Cultura Presente 2026”, una propuesta de fomento destinada a la producción artística local.

 

En esta oportunidad, la iniciativa está orientada a artistas, grupos o agrupaciones con personería jurídica que se desempeñen en las disciplinas de danza y música. El programa busca impulsar la creación de proyectos inéditos que aborden temáticas vinculadas a los derechos humanos.

 

Según se informó, se seleccionarán dos propuestas que recibirán un financiamiento de $1.300.000 cada una, destinado a cubrir costos de producción y honorarios para su desarrollo y presentación.

 

La convocatoria permanecerá abierta desde el 4 de mayo hasta el 12 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer el 30 de junio. Las presentaciones de los proyectos elegidos están previstas a partir del 1 de septiembre.

 

Las inscripciones se realizan de manera online, a través de un formulario disponible en los canales oficiales del municipio. Desde el área de Cultura destacaron que la propuesta busca fortalecer el desarrollo artístico local y promover contenidos con perspectiva social.

 

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