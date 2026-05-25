11°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelTrevelin
25 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¡Felicidades! Tecka tiene dos nuevos bomberos

Rindieron su examen en el cuartel de Bomberos de Trevelin. Los detalles 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tecka cuenta con dos nuevos bomberos voluntarios.

 

Gustavo Sucassaca y Rodrigo Narvaéz rindieron su examen final en Trevelin para incorporarse al cuartel de Bomberos Voluntarios de su localidad.

 

Instruidos por el bombero voluntario Facundo Hernández, ambos aprobaron la instancia y comenzarán a formar parte del cuartel de bomberos de Tecka.

 

El importante logro y compromiso asumido al servicio de la comunidad, enaltece tanto a los espacios de formación como a las brigadas de la región.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel hizo historia con la empanada más grande del mundo
2
 Esquel celebrará el 25 de Mayo y el aniversario de La Trochita con un acto central
3
 El Regimiento de Exploración 3 abrirá sus puertas a la comunidad con una jornada especial en Esquel
4
 Está abierta la inscripción al Registro Provincial de Aspirantes a Becas de Formación Docente
5
 La UNPSJB Esquel participó de una jornada regional sobre cannabis medicinal
1
 Chubut se prepara para una nueva Temporada de Ballenas
2
 Provincia avanza con una obra clave que incluye la protección del Cerro Chenque en Comodoro Rivadavia
3
 La Trochita celebró su 81° aniversario entre símbolos patrios y chocolate caliente
4
 Esperando el 25 de mayo: el Auditorio Municipal se colmó de música, emoción y patriotismo
5
 Llega el "Gran Concierto": estos son los cinco solistas pre seleccionados
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -