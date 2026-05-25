¡Felicidades! Tecka tiene dos nuevos bomberos

Tecka cuenta con dos nuevos bomberos voluntarios.

Gustavo Sucassaca y Rodrigo Narvaéz rindieron su examen final en Trevelin para incorporarse al cuartel de Bomberos Voluntarios de su localidad.

Instruidos por el bombero voluntario Facundo Hernández, ambos aprobaron la instancia y comenzarán a formar parte del cuartel de bomberos de Tecka.

El importante logro y compromiso asumido al servicio de la comunidad, enaltece tanto a los espacios de formación como a las brigadas de la región.

SL