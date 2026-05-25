¡Felicidades! Tecka tiene dos nuevos bomberos

25 de Mayo de 2026
sociedad |
Tecka cuenta con dos nuevos bomberos voluntarios.
Gustavo Sucassaca y Rodrigo Narvaéz rindieron su examen final en Trevelin para incorporarse al cuartel de Bomberos Voluntarios de su localidad.
Instruidos por el bombero voluntario Facundo Hernández, ambos aprobaron la instancia y comenzarán a formar parte del cuartel de bomberos de Tecka.
El importante logro y compromiso asumido al servicio de la comunidad, enaltece tanto a los espacios de formación como a las brigadas de la región.
SL
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