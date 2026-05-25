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Por Redacción Red43

Esquel hizo historia con la empanada más grande del mundo

Con más de 26 kilos, superando con amplia diferencia el récord anterior, Baruch completó su misión en la Feria Patria.
Por Redacción Red43

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Esquel suma un nuevo hito culinario de la mano de pizzería Baruch.

 

El equipo liderado por Claudio Jaramillo preparó la empanada más grande del mundo y la presentó en la Feria Patria realizada en el predio de La Rural.

 

Con 26,10 kilos, la pieza superó por más de diez kilos el anterior récord y fue compartida y celebrada en la noche de ayer 24 de mayo.

 

Frente a un gran público que se sumó a la propuesta de encuentro y feria con más de 90 puestos de productores locales, entre danza y música en vivo, el hito suma reconocimiento para la inquieta impronta creativa de nuestros vecinos y vecinas.

 

SL

 

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