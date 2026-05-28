Avanzan las obras de infraestructura y servicios en Valle Chico

La Municipalidad de Esquel continúa ejecutando importantes obras de infraestructura y servicios en Valle Chico, en el marco del plan de mejoramiento integral impulsado por la gestión del intendente Matías Taccetta para acompañar el crecimiento del sector y mejorar la calidad de vida de las familias.

En ese sentido, avanza la obra de extensión de la red de gas con colocación de cañería en distintos sectores del barrio. Desde el municipio, se informó que la finalización de los trabajos está prevista para los próximos días y posteriormente se llevará adelante la correspondiente prueba de hermeticidad por parte de Camuzzi Gas del Sur, paso necesario para autorizar finalmente las conexiones domiciliarias.

Además, junto a la Cooperativa 16 de Octubre, se está desarrollando una importante obra eléctrica que contempla la extensión del alumbrado público en diferentes zonas de Valle Chico, mejorando la seguridad y los servicios para los vecinos.

Por otra parte, durante los últimos días, y en un trabajo conjunto con Vialidad Provincial, se realizaron tareas de limpieza con topadora y apertura de nuevas calles, permitiendo mejorar la conectividad y la circulación dentro del barrio.

El intendente Matías Taccetta destacó el avance de las distintas intervenciones y remarcó que “hemos puesto a Valle Chico como una prioridad de esta gestión, con muchas obras de agua, electricidad, apertura de calles, drenajes y lo más importante: el gas”.

Asimismo, sostuvo que “durante muchos años fue un sector olvidado y abandonado, y hoy está convirtiéndose en el lugar que merece ser, con infraestructura y servicios para que las familias puedan vivir mejor”.

Taccetta manifestó que las obras continuarán desarrollándose en distintos puntos del barrio, consolidando un proceso de urbanización y mejora integral para uno de los sectores con mayor crecimiento de la ciudad.







