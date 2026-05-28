Chubut avanza en la reglamentación del cannabis medicinal y cáñamo industrial

El ministro de Salud de Chubut, Sergio Wisky, anunció que en las próximas dos semanas se reglamentará la ley provincial de cannabis medicinal. La medida cuenta con el respaldo del gobernador Ignacio Torres y busca atender tanto la salud humana como el uso veterinario y la producción industrial de cáñamo.

La reglamentación establecerá registros para usuarios, productores y organizaciones sociales. El sistema se diseñó para ser autosustentable a través del pago de aranceles, superando las dificultades financieras iniciales. A diferencia de otros modelos, el de Chubut destaca por su enfoque integral que incluye la explotación económica del cáñamo.

Para los pacientes, la normativa facilitará el acceso a tratamientos para casos de convulsiones refractarias, dolores crónicos y falta de apetito en enfermedades avanzadas. El ministro señaló que el cannabis funciona como un coadyuvante que permite reducir el consumo de fármacos tradicionales, disminuyendo así efectos adversos.

En el ámbito veterinario, los profesionales podrán utilizar estos derivados para tratar artritis, dolores y cáncer en animales domésticos. Actualmente, el sistema público de salud de Chubut ya implementa cannabis en cuidados paliativos y unidades de dolor, una tarea que se fortalecerá mediante esta nueva estructura de trabajo y capacitación continua.





M.G