Esteban Sarteschi viajará a Corrientes para concentrar con el Seleccionado Argentino de Básquet

El viaje es por demás largo. Tiene que cruzar todo el país. Corrientes será por primera vez sede de la concentración de los Seleccionados Argentinos de Básquet FADDIM, tanto para personas con Síndrome de Down, como para jugadores que tienen una discapacidad intelectual.

Y en este último caso aparece Esteban Sarteschi, quien ya ha participado en varias concentraciones con el equipo nacional y mantiene el sueño “de jugar en las grandes ligas”.

Por cuestiones económicas, las últimas dos concentraciones de este seleccionado han sido en octubre en la provincia de Salta y en diciembre en Bahía Blanca. Recién ahora, a mitad de año, se hará el primero de esta temporada 2026 y será el primero en la provincia de Corrientes.

Recordemos que la ciudad de Esquel fue sede de una concentración en febrero del 2024, cuyos entrenamientos y partidos se llevaron a cabo en el Club San Martín.

Señalemos que entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio se llevará a cabo una nueva concentración a cargo del entrenador Lucas Riquelme, junto a los profesores Marcelo Aranda y Agustina Moreno.

Dicha concentración estará a cargo de la Secretaría de Deportes de la provincia de Corrientes y no solo harán una serie de entrenamientos, sino que habrá charlas con distintas entidades para dar a conocer el proyecto social y deportivo, como así también partidos amistosos ante seleccionados locales 13 y U15, encuentros que podrán ser presenciados por los aficionados del lugar.

Es la primera vez que habrá una concentración de estos seleccionados FADDIM en la provincia de Corrientes y “la verdad que se haya abierto la plaza de Corrientes para nosotros es muy positivo, porque es una de las pocas provincias a las cuales no habíamos podido llegar con el proyecto”, destacó a este medio Lucas Riquelme, uno de los entrenadores del seleccionado nacional.

“De Corrientes teníamos un jugador, pero no habíamos podido llegar como selección todavía para mostrar nuestro trabajo. Esto nos sirve y mucho para lo que es la preparación para el próximo Test Match que vamos a tener con Uruguay, a fin de año, con todavía la fecha a confirmar, pero ya es un hecho que se hará en Uruguay” destacó, además.

“Esta concentración nos servirá para seguir, de alguna manera, trabajando un equipo que yo creo que en dos o tres años va a ser uno de los más competitivos de Sudamérica, porque venimos trabajando con chicos de un promedio de edad muy bajo, pero que lo vienen haciendo muy, pero muy bien y van a llegar de la mejor manera. Así que estoy muy contento por eso”.

El ingreso al albergue de la Secretaría de Deportes de corrientes está programado para el viernes 5 de junio, a las 10 horas; en tanto por la tarde se llevará a cabo la primera tanda de entrenamientos.

Primero con juegos predeportivos, adosados a la movilidad y adaptación al espacio; en tanto luego a partir de las 18 y las 20:30 hs, según se informó, se hará el entrenamiento central con grupos diferenciados, trabajando en la parte técnica.

Al día siguiente, habrá un entrenamiento técnico en horas de la mañana y los encuentros amistosos en horas de la tarde.

A las 18 horas jugará el Seleccionado de Síndrome de Down frente de un combinado U13 de Corrientes, en tanto a las 19.30 hs está programado otro encuentro, donde estará el Seleccionado de Discapacidad intelectual ante un combinado U15.

Ya en la jornada del domingo por la mañana, habrá distintas charlas donde expondrán el proyecto de FADDIM y compartirán distintas experiencias con instituciones del lugar, en tanto a las 15 de la tarde será el momento de la despedida, luego del almuerzo y entrega de reconocimientos.