El Regimiento de Esquel mantiene abierta la inscripción para el Servicio Militar Voluntario

Ante la constante consulta de los vecinos sobre las vías de ingreso a la fuerza, el jefe del Regimiento de Caballería 3, Marcelo Javier Lagraña, subrayó la disponibilidad permanente de la oficina de incorporación. "Aquellos que tengan curiosidad sobre cómo es la carrera militar pueden acercarse a nuestras instalaciones. Allí, un suboficial principal los recibirá para explicarles en detalle las diversas ofertas educativas que brinda el Ejército Argentino", explicó Lagraña.

El jefe militar destacó que la vida en el cuartel suele transformar la percepción inicial de los ingresantes. "Muchos se inscriben buscando una salida laboral, pero con el correr de los meses encuentran una vocación que los hace reformular su futuro y decidir continuar su carrera como suboficiales u oficiales", detalló.

La fuerza ofrece un abanico de posibilidades: mientras que el regimiento local prepara una incorporación para el segundo semestre, existen también alternativas para el primero en otras unidades de la Brigada Mecanizada 9, específicamente en las ciudades de Sarmiento y Río Mayo.

Requisitos para el ingreso

Para quienes deseen iniciar el Servicio Militar Voluntario, los requisitos fundamentales son:

Ser ciudadano argentino.

Tener entre 18 y 25 años.

Aprobar las exigencias físicas y médicas establecidas por la institución.

Lagraña aclaró especialmente el tema de los tatuajes, señalando que existen normativas vigentes sobre los mismos, por lo cual los médicos a cargo de la incorporación brindan asesoramiento detallado en cada caso durante el proceso de selección.

Los interesados pueden presentarse en la oficina de incorporación de lunes a viernes, de 08:00 a 14:30 horas.











M.G