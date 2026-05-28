Esquel relanza el programa "Turismo y Escuelas" para estudiantes de cuarto año

Con el objetivo de transformar la mirada de las nuevas generaciones sobre su propio territorio, la Municipalidad de Esquel relanzó el programa "Turismo y Escuelas". Esta iniciativa, que combina la formación teórica con la experiencia directa, apunta a sensibilizar a más de 400 estudiantes de cuarto año sobre la importancia del turismo no solo como un motor económico, sino como una herramienta vital de desarrollo productivo y cultural.

A través de estos talleres, los alumnos tienen la oportunidad de redescubrir la identidad de Esquel, profundizando en el valor de sus inagotables atractivos naturales y recreativos. Desde la inmensidad del Parque Nacional Los Alerces y la tranquilidad de la laguna La Zeta, hasta los imponentes miradores, las rutas de senderismo y la vasta oferta de actividades al aire libre que caracterizan a la zona.

El ciclo de formación no termina en el aula. Como broche de oro y cierre de esta experiencia educativa, los estudiantes realizarán un viaje a bordo de "La Trochita", el icónico Viejo Expreso Patagónico, que recientemente celebró sus 81 años de historia. Esta salida no es solo un paseo, sino un encuentro vivencial con el legado ferroviario que forjó la identidad de la región, permitiendo que los chicos conecten con el pasado para comprender mejor el presente turístico de su comunidad.

Cronograma de actividades confirmadas

Las jornadas se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad, facilitando el acceso a los estudiantes de diversas instituciones:

Viernes 29 de mayo, 9:00 hs: Escuela 54 (Lugar: Escuela).

Jueves 25 de junio, 9:00 hs: Escuela 112 (Lugar: CCEM).

Lunes 29 de junio, 9:00 hs: Escuela 159 (Lugar: CCEM).

Martes 30 de junio, 9:00 hs: Escuela 76 (Lugar: CCEM).

Jueves 02 de julio, 9:00 hs: Escuela 200 (Lugar: CCEM).

Jueves 02 de julio, 13:00 hs: Escuela 205 (Lugar: CCEM).

Viernes 03 de julio, 9:00 hs: Escuela 24 (Lugar: CCEM).

Lunes 06 de julio, 9:00 hs: Escuela 179 (Lugar: CCEM).

Miércoles 08 de julio, 11:00 hs: Escuela 8 (Lugar: CCEM).

Jueves 06 de agosto, 14:00 hs: Escuela 1007 (Lugar: Escuela).

Viernes 07 de agosto, 9:00 hs: Escuela 210 (Lugar: Escuela).

Cabe mencionar que, si bien este calendario marca el inicio de una serie de encuentros estratégicos, las autoridades trabajan para cerrar las fechas pendientes de las escuelas 1003, 502, Percy y Nahuel Pan, asegurando que ningún establecimiento quede fuera de esta propuesta de formación integral.









M.G