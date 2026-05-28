Se definió el calendario de las vacaciones de invierno en el país: cuando serán en Chubut

El calendario escolar 2026 ya fue oficializado en todo el país y las vacaciones de invierno volverán a organizarse en distintos bloques según cada provincia. El esquema, que se repite año tras año, distribuye el receso durante el mes de julio para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos.

A nivel nacional, el receso invernal tendrá una duración de dos semanas, aunque no se dará de manera simultánea en todo el territorio. Las fechas se escalonan para ordenar el funcionamiento del sistema educativo y, en algunos casos, también el movimiento turístico.

El primer grupo de provincias iniciará el receso el 6 de julio. En ese tramo se encuentran Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe, entre otras jurisdicciones que abrirán el calendario de invierno.

Un segundo bloque, en el que se ubica gran parte de la Patagonia y del norte argentino, tendrá su inicio en la segunda mitad del mes. Allí se concentran varias provincias que comparten el mismo período de descanso escolar.

En ese marco, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero aparecen como las últimas jurisdicciones en comenzar las vacaciones, con inicio previsto a partir del 20 de julio.

En el caso de Chubut, el receso invernal está fijado desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio. El regreso a clases está programado para el lunes 27 de julio.

De esta manera, la provincia vuelve a integrarse al grupo de jurisdicciones patagónicas que comparten el mismo período de vacaciones, junto a Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, entre otras.

También forman parte de ese mismo bloque La Pampa, Jujuy, Salta, Tucumán y Misiones, lo que configura uno de los períodos más amplios del receso escolar en el país.