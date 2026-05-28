Encontrar algo y devolverlo: un valor que sigue vivo en Esquel

En tiempos donde muchas veces las malas noticias ocupan espacio, también hay acciones que merecen ser destacadas porque hablan de solidaridad, honestidad y empatía.

El pasado lunes por la tarde, el profesor Nicolás se encontraba entrenando en el Gimnasio Municipal y, ya entrada la noche, olvidó un bolso con pertenencias vinculadas al deporte y un elemento muy importante para él: la llave de su vehículo.

Tras advertir la situación, se realizó una publicación en redes sociales con la esperanza de poder recuperar lo perdido. Y la respuesta no tardó en llegar.

El vecino Claudio Roberts encontró el bolso y, sin pensarlo dos veces, decidió comunicarse para devolverlo a su dueño. Un acto de bondad y honestidad que merece ser reconocido y que refleja esos valores que muchas veces siguen presentes en la comunidad.

Pequeñas acciones como esta recuerdan que en Esquel hay personas dispuestas a ayudar, actuar con empatía y hacer lo correcto. Son hechos simples, pero profundamente valiosos, que fortalecen la confianza entre vecinos y dejan un mensaje que vale la pena compartir.

Desde el entorno del profesor Nicolás también quisieron expresar un agradecimiento especial hacia Claudio Roberts por su noble gesto, destacando la tranquilidad y alegría que significó poder recuperar algo tan importante. Tanto él como su familia valoraron profundamente el acto de honestidad y solidaridad, remarcando que acciones como esta ayudan a seguir creyendo en la buena gente y en los valores que fortalecen a una comunidad.

Porque devolver algo que no nos pertenece no debería sorprender, pero sí merece ser destacado. Acciones como esta ayudan a recordar que una comunidad también se construye desde los pequeños buenos actos cotidianos.