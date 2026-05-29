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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos de Esquel mostraron su oficio a los niños del Jardín N° 4403

En el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, una actividad especial conectó a los niños con el vital rol del escuadro local.
Por Redacción Red43

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El cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel participó en la Conmemoración del Día de los Jardines de Infantes junto al Jardín N° 4403.

 

Durante la jornada de ayer 28 de mayo, se compartió el uso de los elementos de la brigada, interactuando con los niños ,adultos, y docentes permitiendo que todos disfrutaran de la experiencia de conocer más en detalle el rol del bombero. 

 

Desde la institución agradecieron: "especialmente a todas las maestras de nivel inicial en su día, ya que son un pilar fundamental en la vida de nuestros niños. Con dedicación, cariño y compromiso, dejan huellas que perduran para siempre. Muchas de ellas ayudaron a formar a aquellos niños que soñaban con cumplir el rol de bombero, iniciando la llama de vocación y servicio que hoy sigue viva en cada voluntario de nuestra institución".

 

SL

 

 

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