Bomberos de Esquel mostraron su oficio a los niños del Jardín N° 4403

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel participó en la Conmemoración del Día de los Jardines de Infantes junto al Jardín N° 4403.

Durante la jornada de ayer 28 de mayo, se compartió el uso de los elementos de la brigada, interactuando con los niños ,adultos, y docentes permitiendo que todos disfrutaran de la experiencia de conocer más en detalle el rol del bombero.

Desde la institución agradecieron: "especialmente a todas las maestras de nivel inicial en su día, ya que son un pilar fundamental en la vida de nuestros niños. Con dedicación, cariño y compromiso, dejan huellas que perduran para siempre. Muchas de ellas ayudaron a formar a aquellos niños que soñaban con cumplir el rol de bombero, iniciando la llama de vocación y servicio que hoy sigue viva en cada voluntario de nuestra institución".

SL