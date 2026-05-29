La Cooperativa 16 de Octubre proyecta perforaciones

Mauricio Mateos explicó que el nivel de las fuentes locales muestra una recuperación muy paulatina. "Las captaciones están subiendo un poco el nivel, tanto la laguna Wilmanco todavía no se ha recuperado pero está subiendo despacio, el nivel y el caudal del arroyo Esquel también ha venido subiendo, todavía no tiene los niveles que tendría que tener históricamente para la época, pero ha ido subiendo", detalló el referente del servicio sanitario.

El comportamiento climático de los últimos meses dejó un balance deficitario en la región cordillerana. Con respecto a esto, Mateos precisó que "el mes de marzo hubo unas precipitaciones para el mes arriba del promedio, después en abril y mayo llovió muy poco, o sea que en este momento estamos abajo de la media en lo que es precipitaciones para esta época del año".

Frente a los informes meteorológicos de mediano plazo, desde la institución ya se planifican acciones preventivas para adelantarse a los meses de mayor consumo. "El pronóstico extendido que hemos averiguado es como decían, es un invierno húmedo con temperaturas por arriba de la media y a la fecha que estamos ya no estamos preocupando por cómo va a ser el invierno y cómo va a ser el próximo verano", señaló Mateos.

Entre las principales estrategias operativas para optimizar el control de la red, se confirmó que "la Cooperativa va a seguir trabajando durante el año en la instalación de micro-medidores en diferentes barrios de la ciudad por sectores", una medida orientada a registrar de manera precisa el consumo residencial.

En paralelo, se iniciaron gestiones técnicas con el ámbito académico para evaluar la incorporación de nuevas fuentes de captación subterránea en puntos estratégicos de la localidad. "Empezamos a comunicarnos con la Universidad para que nos asesore y ver de poder hacer tres perforaciones en algún lugar de la ciudad que haya posibilidad de tener agua en cantidad y en calidad para poder reforzar las redes en esa época del año", anunció.

El proceso requiere de estudios previos rigurosos antes de conectar las nuevas fuentes al sistema general. Con respecto a las etapas de la obra, aclaró que "primero hay lugares factibles de perforar pero hay que hacer la perforación para saber la cantidad y la calidad y después hacer las cañerías de nexo a la red y llegar con la electricidad para darle potencia a la bomba".

El contacto formal se estableció con especialistas debido a las complejidades del suelo local. "Ya nos pusimos en contacto con el departamento de geología de la universidad para empezar estas charlas y que nos asesoren porque uno puede ver en zonas de Esquel que parece que hay agua pero no es de calidad o hay agua pero sí para un caudal interesante para un terreno o dos terrenos pero el caudal que necesitamos nosotros es mucho mayor. Entonces ya empezamos a trabajar con eso, ir pensando en el costo y financiamiento de esas obras para que estén en funcionamiento antes del próximo verano", argumentó.

Respecto a la viabilidad económica de este plan de contingencia, aseguró que la administración ya se encuentra reasignando partidas presupuestarias para avanzar de manera paulatina. "Ya estamos trabajando con el departamento contable para llegar a esos recursos. Es plata que se va a ir gastando de a poco", manifestó.

Para finalizar, justificó la necesidad de contar con el asesoramiento científico antes de iniciar la inversión fuerte en infraestructura de nexo y bombeo. "Primero hay que hacer las perforaciones una vez que se confirme que tiene agua empezar con el resto de las obras y no podemos hacer una perforación en un terreno cerca de una cañería porque capaz que ahí no hay agua. Entonces por eso nos queremos asesorar y tener algunos puntos más recomendables para hacer perforaciones", concluyó.

EBW