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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Plantaron 20 mil coihues en zona arrasada por incendios en la Comarca

La restauración se realizó en el Parque y Reserva Forestal Río Turbio, en un sector de difícil acceso al que solo se pudo llegar tras una caminata de 30 kilómetros y el traslado aéreo de plantines nativos.
Por Redacción Red43

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En plena cordillera chubutense avanzó una nueva campaña de restauración forestal destinada a recuperar áreas dañadas por incendios. Durante mayo, se plantaron 20.000 ejemplares de coihue en el Parque y Reserva Forestal de Uso Múltiple Río Turbio, una de las zonas afectadas por grandes focos ígneos.

 

Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Bosques de Chubut junto a pobladores de la zona y organizaciones vinculadas a la conservación ambiental.

 

El operativo se desarrolló en un área de acceso complejo, donde los participantes debieron atravesar bosque cerrado durante dos jornadas para llegar al sector intervenido.

 

 

Dos días de caminata y traslado en helicóptero

Los trabajos se concentraron sobre unas 20 hectáreas ubicadas en la margen sur del Arroyo Jara. Según se informó oficialmente, participaron doce pobladores cordilleranos, técnicos provinciales y representantes de las fundaciones Vida Silvestre Argentina y Para Cuidar al Planeta y a sus Habitantes.

 

Para arribar al lugar fue necesaria una caminata de aproximadamente 30 kilómetros, mientras que los plantines fueron trasladados en helicóptero debido a las dificultades del terreno.

 

Los ejemplares de coihue utilizados en la plantación fueron producidos en el vivero forestal Lemu, ubicado en El Maitén.

 

 

El secretario de Bosques provincial, Abel Nievas, explicó que el proceso comenzó con la recolección de semillas nativas y continuó con el trabajo de producción forestal hasta llegar a la etapa de restauración en Río Turbio.

 

Recuperar áreas dañadas por el fuego

La zona intervenida forma parte de superficies afectadas por incendios forestales ocurridos entre 2014 y 2015, cuando extensas áreas de bosque nativo fueron destruidas por el fuego en distintos puntos de la cordillera.

 

Desde entonces, organismos provinciales, instituciones técnicas y organizaciones ambientales desarrollan campañas de restauración para intentar recuperar parte de esos ecosistemas.

 

 

Las reservas provinciales y los Parques Nacionales de la cordillera cumplen un rol importante en la protección de cuencas hídricas y bosques nativos, por lo que las tareas de recuperación forestal buscan también reducir el impacto ambiental generado tras los incendios.

 

Proyecto vinculado a restauración y cambio climático

La plantación realizada en Río Turbio forma parte de acciones vinculadas al proyecto ProCLIM-AR, orientado a la restauración de paisajes forestales y estrategias de adaptación frente al cambio climático.

 

El programa cuenta con la participación de Fundación Vida Silvestre, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), Fundación Avina y la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral.

 

 

Desde la Secretaría de Bosques indicaron que el objetivo es continuar ampliando las campañas de restauración en sectores degradados por incendios, utilizando especies nativas producidas en viveros de la provincia.

 

Especialistas remarcan que estos procesos demandan años de seguimiento y mantenimiento para lograr una recuperación efectiva de las áreas dañadas.

 

 

O.P.

 

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