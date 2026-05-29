Paso de Indios: Cinco empresas compiten para construir el nuevo Parque Solar Fotovoltaico

La Empresa Provincial de Energía Chubut (EPECH) llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada N° 01/26 para la ejecución de la obra denominada “Construcción Microred Parque Solar Fotovoltaico Paso de Indios 2,8 MWp y Obras Complementarias”, un proyecto estratégico para el fortalecimiento del sistema energético de la Meseta Central provincial.

El acto se realizó en la sede de EPECH, con la participación de autoridades de la empresa, representantes técnicos y empresas oferentes interesadas en el desarrollo de la obra.

Desde EPECH se destacó el importante interés generado por la convocatoria, ya que un total de siete empresas adquirieron los pliegos licitatorios y finalmente se recepcionaron cinco ofertas formales, las cuales serán evaluadas en las próximas etapas administrativas y técnicas previstas en el proceso licitatorio.

Las empresas oferentes que participaron del acto de apertura fueron Itasol S.A. que ofertó 5.478.082 dólares; Grupo Zenit con una cotización de 7.467.938 dólares; Aldar S.A. con una oferta de 7.018.754,40 dólares; Sudelco S.A. que presentó una cotización de 7.177.503,64 dólares y Electroluz que planteó un presupuesto de 5.554.808,26 dólares.

Energía sustentable para el interior

La concreción de esta obra es posible gracias al convenio oportunamente celebrado entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y EPECH, firmado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, mediante el cual se impulsa el desarrollo de infraestructura energética sustentable para localidades del interior provincial, avanzando en un esquema de transición energética y reducción de la generación aislada a base de combustibles fósiles.

La iniciativa contempla la construcción de una microred inteligente con generación solar fotovoltaica y obras complementarias asociadas, permitiendo avanzar hacia un sistema energético más eficiente, sustentable y confiable para la localidad de Paso de Indios.

El proyecto prevé una capacidad instalada de 2,8 MWp y forma parte del plan de infraestructura energética impulsado por EPECH junto al Gobierno del Chubut, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento eléctrico en localidades del interior provincial, reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar en la incorporación de energías renovables.

Asimismo, la obra permitirá disminuir costos operativos asociados a la generación aislada, mejorar la calidad del servicio eléctrico y generar un impacto ambiental positivo mediante la reducción de emisiones vinculadas al consumo de combustibles tradicionales.

Finalizada la apertura de ofertas, la comisión evaluadora avanzará ahora con el análisis técnico y económico de las propuestas presentadas, conforme a las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios.