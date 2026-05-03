Salvador Wittenkamp se consagró campeón A.M.B.A.P.A. en una vibrante velada en Trelew

En una intensa velada desarrollada este viernes, el Gimnasio Municipal N°1 de Trelew fue el escenario de una gran jornada de boxeo amateur y profesional que incluyó eliminatorias provinciales y títulos en juego. El evento contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Trelew a través de su Coordinación de Deportes, consolidando el espacio de exhibición para el desarrollo de los jóvenes pugilistas de la ciudad y la región.

En el combate de fondo, Salvador Wittenkamp se consagró campeón al arrebatarle el cinturón A.M.B.A.P.A. al comodorense Rodrigo Calfucura, en una pelea que cerró la noche con gran intensidad y un fuerte respaldo del público presente.

Otro de los combates consagratorios de la jornada fue la contundente victoria de Tiziano Cheuqueman, quien en un final electrizante logró imponerse por la vía del nocaut ante Luciano Robles, alzándose así con el cinturón A.M.B.A.P.A. en su respectiva categoría. La cartelera combinó jóvenes promesas y peleas de alto nivel competitivo, dejando resultados sobresalientes para los representantes locales. Entre ellos, Sofía Antieco, representante de Trelew, se impuso ante Morena Chiquichano de Rawson. A su vez, Ignacio “Nacho” Cabezas protagonizó una de las definiciones más rápidas de la noche al noquear en apenas un minuto y medio a Franco Balzaretti en el marco de una eliminatoria provincial, mientras que Lucía Maricoy logró un triunfo destacado frente a Rebeca Chiquichano.

Organización y apoyo institucional

El evento fue organizado por la escuela de boxeo que dirigen Mario “Mauko” Narváez y la campeona mundial Soledad Matthysse, quienes llevan adelante sus prácticas en el gimnasio “Museo” de Federico Wittenkamp.

Desde el ámbito municipal se destacó la convocatoria y la organización del evento por parte de la escuela, lo que permitió visibilizar el crecimiento de los nuevos exponentes del boxeo en la región, resaltando el valor de la tradición deportiva de la ciudad.





