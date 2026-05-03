Los anticuerpos maternos son clave para la inmunidad oral del recién nacido

Investigadores israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén han realizado un importante descubrimiento sobre cómo los anticuerpos maternos influyen en la salud de los bebés. Según el estudio difundido por Nature Communications y la agencia Xinhua, la transmisión de estos anticuerpos va mucho más allá de ofrecer una protección temporal contra enfermedades, ya que también guían el desarrollo del sistema inmunitario durante los primeros meses y años de vida.

De acuerdo con los especialistas, los anticuerpos IgG se transfieren de la madre al bebé antes de nacer y llegan directamente a las glándulas salivales del recién nacido, donde comienzan a configurar la respuesta inmunitaria en la boca.

El sistema inmunitario del recién nacido atraviesa una etapa de aprendizaje constante. En este proceso, los anticuerpos maternos actúan como guías con las siguientes funciones:

Tolerancia y defensa: Enseñan al sistema inmunitario a distinguir y tolerar las bacterias inofensivas, mientras preparan al organismo para combatir gérmenes dañinos.

Continuidad a través de la leche materna: Tras el nacimiento, los anticuerpos presentes en la leche materna continúan este proceso al promover el crecimiento y el fortalecimiento de la barrera protectora dentro de la boca.

El equipo de investigación advirtió que cuando los anticuerpos maternos están ausentes o su proceso se interrumpe, el sistema inmunitario en la boca puede volverse más agresivo, debilitando la barrera protectora natural. Esta alteración puede resultar en un aumento del riesgo de desarrollar diversas enfermedades bucales en el futuro, subrayando la importancia de estos mecanismos biológicos en la salud infantil.





