Cuando alguien te diga que no se puede... mostrale este video

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03 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

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Impactante segundos finales donde el escalador del Club Andino Lago Argentino se coronó campeón nacional en Esquel
Por Redacción Red43

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Quedaron las manos rojas de tanto aplaudir. Cualquiera hubiera tirado la toalla en los segundos finales. Pero Mirko se aferró a la gloria, al sueño de estar en el Mundial. Quedaban solo 13 segundos para terminar la competencia y desde el piso Mirko apretó los dientes y fue para adelante. A cinco segundos del final se dio cuenta que podía estar en Europa, que podía representar al país en el Mundial de Italia. Trabajó toda su vida para estos segundos finales. 

 

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