Cuando alguien te diga que no se puede... mostrale este video

Quedaron las manos rojas de tanto aplaudir. Cualquiera hubiera tirado la toalla en los segundos finales. Pero Mirko se aferró a la gloria, al sueño de estar en el Mundial. Quedaban solo 13 segundos para terminar la competencia y desde el piso Mirko apretó los dientes y fue para adelante. A cinco segundos del final se dio cuenta que podía estar en Europa, que podía representar al país en el Mundial de Italia. Trabajó toda su vida para estos segundos finales.