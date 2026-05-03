Cuando alguien te diga que no se puede... mostrale este video

03 de Mayo de 2026
deportes |
Quedaron las manos rojas de tanto aplaudir. Cualquiera hubiera tirado la toalla en los segundos finales. Pero Mirko se aferró a la gloria, al sueño de estar en el Mundial. Quedaban solo 13 segundos para terminar la competencia y desde el piso Mirko apretó los dientes y fue para adelante. A cinco segundos del final se dio cuenta que podía estar en Europa, que podía representar al país en el Mundial de Italia. Trabajó toda su vida para estos segundos finales.
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