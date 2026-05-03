La Justicia ordenó a PAMI brindar tratamiento oncológico a una jubilada

Un nuevo caso expone las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos para acceder a tratamientos médicos. Una afiliada de 68 años de PAMI debió recurrir a la Justicia para obtener una medicación vital después de que su solicitud fuera rechazada por la obra social.

La abogada Melina Calandra, representante de la paciente, explicó que la droga indicada por la médica tratante es Olaparib, un medicamento específico dentro de una línea terapéutica definida tras años de tratamiento. El argumento de PAMI para rechazar la cobertura fue la existencia de otras alternativas terapéuticas, las cuales ya habían sido probadas sin resultados positivos para el cuadro de la paciente.

Ante esta situación y la falta de respuesta a una carta documento previa, se inició un amparo de salud ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia. La respuesta judicial fue rápida y, a los pocos días, se dictó una medida cautelar que obliga a la obra social a cubrir el 100% de la medicación.

Una vez completados los trámites administrativos, la paciente pudo acceder a su tratamiento en tiempo récord, lo que permitió dar continuidad a una enfermedad oncológica que lleva más de diez años de evolución. Según detalló Calandra, la dosis de esta medicación ronda los 7 millones de pesos, un costo imposible de afrontar de manera particular, lo que hace indispensable la respuesta de la obra social.

La abogada destacó el impacto humano detrás de estos conflictos y advirtió que esta situación no es aislada, sino que se repite con frecuencia creciente, especialmente en casos que involucran a adultos mayores, personas con discapacidad y tratamientos de altísimo costo.