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Por Redacción Red43

Alerta amarilla por vientos fuertes en amplias zonas de Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por ráfagas que podrían superar los 90 km/h durante la tarde y noche de este domingo 3 de mayo.
Por Redacción Red43

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Una alerta amarilla por vientos fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde y noche de este domingo, abarcando amplias zonas de la región. El aviso advierte sobre condiciones meteorológicas que podrían generar complicaciones, especialmente en áreas expuestas.

 

De acuerdo con el informe oficial, los vientos predominarán del sector oeste con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 50 y 70 km/h. Este tipo de circulación suele intensificarse en horas vespertinas, incrementando el riesgo en rutas y zonas abiertas.

 

El dato más relevante del alerta está en las ráfagas, que podrían superar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar caída de ramas, voladuras de objetos y dificultades en la circulación, por lo que se recomienda extremar precauciones.

 

Recomendaciones y medidas de prevención

 

El nivel amarillo implica "capacidad de daño", según la escala de alertas meteorológicas. Esto significa que, si bien no se trata de un evento extremo, sí puede afectar actividades cotidianas y generar inconvenientes puntuales.

 

Las autoridades recomiendan:

 

Asegurar elementos sueltos en el exterior de las viviendas.

 

Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad.

 

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

 

Circular con extrema precaución, especialmente al transitar por rutas expuestas a ráfagas laterales.

 

El monitoreo de la situación continuará durante toda la jornada, y no se descartan actualizaciones en caso de que las condiciones se intensifiquen. La población debe seguir las indicaciones de las autoridades y estar atenta a nuevos comunicados.

 

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