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03 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Seminario de Encordado en el Centro Cultural Melipal

La capacitación estará a cargo de Elbia Santillán y permitirá a los asistentes confeccionar piezas artesanales en una jornada que se realizará este domingo 10 de mayo.
Por Redacción Red43

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Este domingo 10 de mayo, el Centro Cultural Esquel Melipal será el escenario de un nuevo seminario dedicado a las técnicas de encordado con hilo kraft. La propuesta está a cargo de la capacitadora Elbia Santillán y tiene como objetivo la elaboración de distintos objetos decorativos y utilitarios.

 

La actividad comenzará a partir de las 14:00 horas y está diseñada para que cada participante pueda elegir el proyecto que más le interese confeccionar durante la jornada.

 

Proyectos y valores de participación

 

Los asistentes podrán optar por la confección de una única pieza, cuyo valor incluye todos los materiales necesarios para su realización, además del uso del espacio de trabajo compartido. Las opciones disponibles son las siguientes:

 

Cesto organizador: $51.000 | Duración aproximada: 4 horas.

 

Velador: $60.000 | Duración aproximada: 4 horas.

 

Matera: $79.800 | Duración aproximada: 5 a 6 horas.

 

Espejo: $106.000 | Duración aproximada: 5 a 6 horas.

 

Para el desarrollo de las actividades, se solicita a las personas inscriptas llevar los siguientes elementos:

 

Cinta métrica.

 

Tijera.

 

Equipo de mate (de manera opcional).

 

Para asegurar un lugar en el taller, las reservas se realizan mediante el abono de una seña del 50% del valor total del proyecto. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 3843 413343 o buscar más información a través de la cuenta de Instagram @elbiasantillan.

 

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