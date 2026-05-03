Trevelin se prepara para una gran jornada de Futsal Sub 10 en los Juegos Comunales 2026

El deporte infantil vuelve a ser protagonista. Este lunes 4 de mayo, la ciudad de Trevelin será sede de la categoría Sub 10 (clases 2016/2017) de los Juegos Comunales 2026. La cita tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Evita y contará con el respaldo de la Municipalidad de Trevelin, la Secretaría de Deportes local y Chubut Deportes.

La jornada promete gran entusiasmo y un nivel de juego interesante, reuniendo a equipos de diversas escuelas y clubes de la zona, divididos en dos zonas para disputar una extensa y entretenida ronda de partidos.

¿Cómo están conformadas las zonas?

Para organizar el desarrollo del torneo, los equipos participantes se dividieron de la siguiente manera:

Zona A:

San Patricio (Verde)

Fontana (Rojo)

Escuela 57 A

Bilingüe A

Zona B:

San Patricio (Blanco)

Fontana (Negro)

Escuela 57 B

Escuela Bilingüe B

Cronograma de partidos

La acción comenzará temprano por la mañana y se extenderá hasta la media tarde. A continuación, el detalle de cada uno de los cruces:

09:00 hs. | San Patricio (Blanco) vs. Bilingüe B

09:30 hs. | Fontana (Negro) vs. Escuela 57 B

10:00 hs. | San Patricio (Verde) vs. Bilingüe A

10:30 hs. | Fontana (Rojo) vs. Escuela 57 A

11:00 hs. | San Patricio (Blanco) vs. Escuela 57 B

11:30 hs. | Fontana (Negro) vs. Bilingüe B

12:00 hs. | San Patricio (Verde) vs. Escuela 57 A

12:30 hs. | Fontana (Rojo) vs. Bilingüe A

13:00 hs. | Bilingüe B vs. Escuela 57 B

13:30 hs. | Bilingüe A vs. Escuela 57 A

14:00 hs. | Fontana (Rojo) vs. San Patricio (Verde)

14:30 hs. | Fontana (Negro) vs. San Patricio (Blanco)



