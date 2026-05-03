Trevelin se prepara para una gran jornada de Futsal Sub 10 en los Juegos Comunales 2026

El deporte infantil vuelve a ser protagonista. Este lunes 4 de mayo, la ciudad de Trevelin será sede de la categoría Sub 10 (clases 2016/2017) de los Juegos Comunales 2026. La cita tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Evita y contará con el respaldo de la Municipalidad de Trevelin, la Secretaría de Deportes local y Chubut Deportes.
La jornada promete gran entusiasmo y un nivel de juego interesante, reuniendo a equipos de diversas escuelas y clubes de la zona, divididos en dos zonas para disputar una extensa y entretenida ronda de partidos.
¿Cómo están conformadas las zonas?
Para organizar el desarrollo del torneo, los equipos participantes se dividieron de la siguiente manera:
Zona A:
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San Patricio (Verde)
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Fontana (Rojo)
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Escuela 57 A
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Bilingüe A
Zona B:
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San Patricio (Blanco)
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Fontana (Negro)
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Escuela 57 B
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Escuela Bilingüe B
Cronograma de partidos
La acción comenzará temprano por la mañana y se extenderá hasta la media tarde. A continuación, el detalle de cada uno de los cruces:
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09:00 hs. | San Patricio (Blanco) vs. Bilingüe B
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09:30 hs. | Fontana (Negro) vs. Escuela 57 B
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10:00 hs. | San Patricio (Verde) vs. Bilingüe A
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10:30 hs. | Fontana (Rojo) vs. Escuela 57 A
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11:00 hs. | San Patricio (Blanco) vs. Escuela 57 B
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11:30 hs. | Fontana (Negro) vs. Bilingüe B
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12:00 hs. | San Patricio (Verde) vs. Escuela 57 A
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12:30 hs. | Fontana (Rojo) vs. Bilingüe A
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13:00 hs. | Bilingüe B vs. Escuela 57 B
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13:30 hs. | Bilingüe A vs. Escuela 57 A
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14:00 hs. | Fontana (Rojo) vs. San Patricio (Verde)
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14:30 hs. | Fontana (Negro) vs. San Patricio (Blanco)