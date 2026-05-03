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03 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin se prepara para una gran jornada de Futsal Sub 10 en los Juegos Comunales 2026

Este lunes 4 de mayo, el Polideportivo Municipal Evita reunirá a los más jóvenes en un torneo que fomenta el deporte y la integración de la región.
Por Redacción Red43

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El deporte infantil vuelve a ser protagonista. Este lunes 4 de mayo, la ciudad de Trevelin será sede de la categoría Sub 10 (clases 2016/2017) de los Juegos Comunales 2026. La cita tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Evita y contará con el respaldo de la Municipalidad de Trevelin, la Secretaría de Deportes local y Chubut Deportes.

 

La jornada promete gran entusiasmo y un nivel de juego interesante, reuniendo a equipos de diversas escuelas y clubes de la zona, divididos en dos zonas para disputar una extensa y entretenida ronda de partidos.

 

¿Cómo están conformadas las zonas?

 

Para organizar el desarrollo del torneo, los equipos participantes se dividieron de la siguiente manera:

 

Zona A:

 

  • San Patricio (Verde)

     

  • Fontana (Rojo)

     

  • Escuela 57 A

     

  • Bilingüe A

     

Zona B:

 

  • San Patricio (Blanco)

     

  • Fontana (Negro)

     

  • Escuela 57 B

     

  • Escuela Bilingüe B

     

Cronograma de partidos

 

La acción comenzará temprano por la mañana y se extenderá hasta la media tarde. A continuación, el detalle de cada uno de los cruces:

 

  • 09:00 hs. | San Patricio (Blanco) vs. Bilingüe B

     

  • 09:30 hs. | Fontana (Negro) vs. Escuela 57 B

     

  • 10:00 hs. | San Patricio (Verde) vs. Bilingüe A

     

  • 10:30 hs. | Fontana (Rojo) vs. Escuela 57 A

     

  • 11:00 hs. | San Patricio (Blanco) vs. Escuela 57 B

     

  • 11:30 hs. | Fontana (Negro) vs. Bilingüe B

     

  • 12:00 hs. | San Patricio (Verde) vs. Escuela 57 A

     

  • 12:30 hs. | Fontana (Rojo) vs. Bilingüe A

     

  • 13:00 hs. | Bilingüe B vs. Escuela 57 B

     

  • 13:30 hs. | Bilingüe A vs. Escuela 57 A

     

  • 14:00 hs. | Fontana (Rojo) vs. San Patricio (Verde)

     

  • 14:30 hs. | Fontana (Negro) vs. San Patricio (Blanco)

     


 

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