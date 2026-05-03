El argentino Ismael "El Terrible" Flores dio el batacazo en Las Vegas

El debut de Ismael Flores en el circuito estadounidense dejó una marca imborrable en el boxeo argentino. La noche del sábado, el púgil misionero se presentó en la T-Mobile Arena de Las Vegas y derrotó al mexicano Isaac "Puro México" Lucero, quien llegaba al combate con un récord de 18 triunfos y sin derrotas. El triunfo le permitió al argentino quedarse con un cinturón internacional en una cartelera de Premier Boxing Champions.

El combate se definió por decisión unánime, reflejando una superioridad notable en las tarjetas que marcaron 99-91, 98-92 y 98-92. La estadística del enfrentamiento fue contundente: Flores conectó 348 golpes contra 158 de su rival. El dominio fue táctico, físico y mental, un logro extraordinario si se tiene en cuenta que el argentino llegó a la pelea con apenas dos semanas de preparación específica.

Más allá de los datos estadísticos, la jornada representó un momento de profunda pertenencia para Campo Grande. Mientras el combate se desarrollaba en la meca del boxeo mundial, los vecinos se reunieron en el Centro Cultural Misionero Guaraní para seguir cada round. La comunidad acompañó el esfuerzo de un deportista que mantiene intactos sus vínculos con el lugar que lo vio crecer.

A sus 27 años, Flores reúne una historia de vida marcada por la perseverancia. Desde los trece años trabajó en la tarefa antes de que el boxeo se convirtiera en su salida y vocación. Su camino lo llevó a emigrar y formarse en España, consolidando una doble nacionalidad que hoy lo hace sentir propio en ambos países.

Esta victoria en Estados Unidos es mucho más que un éxito deportivo. Es la confirmación de un proceso sostenido y la prueba de que el origen no es una limitación, sino un motor. El triunfo de Ismael Flores inspira a quienes pelean por visibilidad desde el interior, demostrando que el sacrificio y la constancia permiten llegar a las grandes ligas del deporte mundial.