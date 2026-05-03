Rompió el vidrio de un local en Puerto Madryn y terminó detenido

El Centro de Monitoreo de Puerto Madryn advirtió que sobre la calle España se estaba cometiendo un robo. Ante este aviso, personal de Operaciones Policiales se dirigió de inmediato al lugar y observó el cristal del frente del comercio dañado. Al llegar, los oficiales divisaron a un sujeto saliendo del interior.

Al advertir la presencia de los uniformados, el individuo comenzó a deshacerse del dinero y la mercadería que llevaba consigo. Luego, emprendió la huida hacia el norte por la calle Mendoza, pero fue alcanzado y aprehendido a escasos metros del lugar del hecho.

La dueña del comercio indicó que, previo a romper el cristal del frente, el sujeto sustrajo $30.000 discriminados en billetes de distintos valores, además de mercadería propia del local. Tras el procedimiento, los elementos y el dinero fueron recuperados en su totalidad.