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03 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Rompió el vidrio de un local en Puerto Madryn y terminó detenido

Las cámaras de seguridad alertaron sobre la maniobra delictiva, lo que permitió un rápido despliegue policial que culminó con la aprehensión del sospechoso y la recuperación del botín.
Por Redacción Red43

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El Centro de Monitoreo de Puerto Madryn advirtió que sobre la calle España se estaba cometiendo un robo. Ante este aviso, personal de Operaciones Policiales se dirigió de inmediato al lugar y observó el cristal del frente del comercio dañado. Al llegar, los oficiales divisaron a un sujeto saliendo del interior.

 

Al advertir la presencia de los uniformados, el individuo comenzó a deshacerse del dinero y la mercadería que llevaba consigo. Luego, emprendió la huida hacia el norte por la calle Mendoza, pero fue alcanzado y aprehendido a escasos metros del lugar del hecho.

 

La dueña del comercio indicó que, previo a romper el cristal del frente, el sujeto sustrajo $30.000 discriminados en billetes de distintos valores, además de mercadería propia del local. Tras el procedimiento, los elementos y el dinero fueron recuperados en su totalidad.

 

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