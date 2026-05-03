El humor como bandera: Día Mundial de la Risa

En un mundo donde las rutinas suelen ser aceleradas y las preocupaciones ocupan gran parte del día, detenerse a compartir una sonrisa se convierte en un acto tan necesario como reparador. Cada primer domingo de mayo se conmemora el Día Mundial de la Risa, una fecha creada originalmente para promover la paz y la fraternidad global a través del buen humor. En Argentina, esta celebración encuentra un terreno fértil y cotidiano, ya que el acto de hacer chistes, compartir anécdotas y reír funciona como un verdadero idioma que atraviesa todas las generaciones.

Más allá de la simple reacción ante un estímulo divertido, reír es una de las herramientas más potentes que tenemos para conectar con quienes nos rodean. Al reír, el cuerpo libera endorfinas y dopamina, conocidas como las hormonas de la felicidad. Esto permite reducir los niveles de estrés, relajar los músculos y fortalecer el sistema inmunológico, brindando un impacto directo y positivo en la salud física y emocional.

En nuestro país, el humor es una de las formas más nobles de vinculación social. Cuando nos encontramos con amigos, familiares o incluso con vecinos en el barrio, un chiste oportuno tiene el poder de romper el hielo y generar un clima de confianza instantáneo. Esta cercanía humana es la que nos permite identificarnos con el otro y recordar que, más allá de las dificultades o de los desafíos diarios, siempre hay espacio para el encuentro y la distensión.

Una de las características más singulares de la argentinidad es la habilidad de reírnos de nuestras propias vivencias y de nuestras contradicciones. Lejos de la solemnidad, el humor nacional es autocrítico y solidario a la vez. Se trata de una válvula de escape natural que transforma las preocupaciones en historias compartidas, demostrando una gran capacidad de resiliencia ante los momentos complejos.

Celebrar este día nos invita a recuperar la capacidad de asombro y a priorizar el contacto humano. En lugar de mirar las cosas desde una perspectiva distante o formal, el enfoque cálido y cercano nos recuerda la importancia de pensar en el prójimo y construir una comunidad más unida y alegre.





