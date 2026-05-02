Rata Blanca vuelve a sonar en voz de la banda "Días Duros"

La nueva banda "Días Duros" promete heavy metal nacional, centrado en el repertorio de Walter Giardino y sus secuaces de Rata Blanca.

Luego de debutar en el escenario de Plan B y presentarse también en Blest, la banda regresa a la cervecería de calle 25 de mayo para darle calor a esta noche helada

Entre otras sorpresas de clásicos internacionales, la banda conformada por Manuel Dell en voz, León Crespo en bajo y voz, Samuel Lavados en teclado, Walter Aguilera en batería y Leonardo Mellado en guitarra, proponen una noche para lucir la ropa de cuero.

Anunciado a las 23:55 horas, el recital en Plan B, cervecería de calle 25 de mayo, prepara los amplificadores para sacudir el frío de la región. ¿Habrá pogo? Habrá que averiguarlo.

SL