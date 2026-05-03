La Universidad entregó lo recaudado en La Uni Corre al comedor Manos Solidarias

En el marco de la novena edición de La Uni Corre, la delegada zonal de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), abogada María de las Nieves González, junto a la profesora Johana Barrera, hicieron entrega de las donaciones recolectadas durante la competencia deportiva. En esta ocasión, el aporte de alimentos no perecederos fue destinado al comedor Manos Solidarias, ubicado en el barrio Ceferino de nuestra ciudad.

Ana Nahuelquir, junto a otras colaboradoras del espacio, fueron las encargadas de recibir los alimentos y expresaron su profundo agradecimiento a todos los participantes de la carrera por la generosidad demostrada. El comedor funciona actualmente en un salón cedido por la iglesia y lleva adelante una gran labor diaria para asistir a los vecinos de la zona que más lo necesitan.

En referencia a esta iniciativa que une el deporte y el bienestar de la comunidad, la delegada zonal de la sede local destacó el compromiso de los deportistas locales con las instituciones de la región.

"Gracias a todos los atletas por el apoyo y acompañamiento con esta labor solidaria impulsada por la Universidad", expresó María de las Nieves González durante el encuentro.

El esfuerzo conjunto demuestra una vez más cómo los eventos deportivos y académicos de nuestra ciudad pueden generar un impacto positivo y directo en los barrios.

El comedor Manos Solidarias continúa recibiendo el apoyo de la comunidad para sostener sus actividades diarias. Aquellas personas o instituciones que deseen acercar sus donaciones o sumarse como voluntarios pueden comunicarse al teléfono +54 9 2945 40-0268 o a través de su página oficial en Facebook bajo el nombre Manos Solidarias.







