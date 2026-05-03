11° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 03 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelUNPSJB
03 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Universidad entregó lo recaudado en La Uni Corre al comedor Manos Solidarias

La comunidad de atletas participó activamente de esta iniciativa impulsada por la sede Esquel de la UNPSJB para apoyar a las familias del barrio Ceferino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la novena edición de La Uni Corre, la delegada zonal de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), abogada María de las Nieves González, junto a la profesora Johana Barrera, hicieron entrega de las donaciones recolectadas durante la competencia deportiva. En esta ocasión, el aporte de alimentos no perecederos fue destinado al comedor Manos Solidarias, ubicado en el barrio Ceferino de nuestra ciudad.

 

Ana Nahuelquir, junto a otras colaboradoras del espacio, fueron las encargadas de recibir los alimentos y expresaron su profundo agradecimiento a todos los participantes de la carrera por la generosidad demostrada. El comedor funciona actualmente en un salón cedido por la iglesia y lleva adelante una gran labor diaria para asistir a los vecinos de la zona que más lo necesitan.

 

En referencia a esta iniciativa que une el deporte y el bienestar de la comunidad, la delegada zonal de la sede local destacó el compromiso de los deportistas locales con las instituciones de la región.

 

"Gracias a todos los atletas por el apoyo y acompañamiento con esta labor solidaria impulsada por la Universidad", expresó María de las Nieves González durante el encuentro.

 

El esfuerzo conjunto demuestra una vez más cómo los eventos deportivos y académicos de nuestra ciudad pueden generar un impacto positivo y directo en los barrios.

 

El comedor Manos Solidarias continúa recibiendo el apoyo de la comunidad para sostener sus actividades diarias. Aquellas personas o instituciones que deseen acercar sus donaciones o sumarse como voluntarios pueden comunicarse al teléfono +54 9 2945 40-0268 o a través de su página oficial en Facebook bajo el nombre Manos Solidarias.



 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Eliana Saez: contarse para sanar
2
 Cuando alguien te diga que no se puede... mostrale este video
3
 Alerta amarilla por vientos fuertes en amplias zonas de Chubut
4
 Eisteddfod de Trevelin: exitosa primera jornada
5
 Prisión preventiva para los imputados por el doble homicidio de Nieves y Asencio en Comodoro
1
 La Universidad entregó lo recaudado en La Uni Corre al comedor Manos Solidarias
2
 El argentino Ismael "El Terrible" Flores dio el batacazo en Las Vegas
3
 Los anticuerpos maternos son clave para la inmunidad oral del recién nacido
4
 Seminario de Encordado en el Centro Cultural Melipal
5
 Como nunca antes visto: la sorprendente postal del puma descansando en la Patagonia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -