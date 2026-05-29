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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a una experiencia abierta y gratuita de Pole Sport

La propuesta se realizará este sábado, con entrada gratuita y cupos limitados. Habrá actividades para conocer esta práctica que gana espacio en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

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El Pole Sport sigue ganando espacio en la Comarca Andina y este sábado tendrá una jornada especial en El Bolsón para quienes quieran acercarse a la disciplina. La actividad se realizará desde las 16 en la Casa del Bicentenario y contará con una clase abierta, momentos de intercambio y distintas experiencias vinculadas al movimiento corporal.

 

La propuesta será gratuita, aunque con cupos limitados, por lo que recomendaron realizar una inscripción previa para asegurar un lugar.

 

Una disciplina que crece en la Comarca

Durante los últimos años, el Pole Sport comenzó a expandirse como una alternativa que combina fuerza, flexibilidad, coordinación y expresión corporal.

 

 

Cada vez más personas se acercan a esta práctica tanto por sus beneficios físicos como por la posibilidad de desarrollar confianza y conexión con el cuerpo a través del movimiento.

 

La actividad prevista para este sábado apunta justamente a abrir un espacio accesible para quienes tengan curiosidad por conocer la disciplina, incluso sin experiencia previa. El encuentro estará orientado a compartir herramientas básicas, mostrar parte del trabajo que se realiza en las clases y generar un ambiente relajado para disfrutar de la experiencia.

 

Clase abierta y experiencias compartidas

La jornada incluirá ejercicios introductorios y momentos pensados para intercambiar experiencias entre quienes practican Pole Sport y quienes recién comienzan a descubrir esta actividad.

 

 

Además de la parte práctica, la propuesta buscará acercar información sobre la disciplina y su crecimiento.

 

Cómo inscribirse

La experiencia de Pole Sport se realizará el sábado 30 de mayo a las 16 en la Casa del Bicentenario de El Bolsón.

 

La participación será gratuita y los cupos son limitados. Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente comunicándose al número 11 2254-3254.

 

 

O.P.

 

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