Gestión de residuos del Módulo 2: "Va a dar un alivio"

Mariana López Rey, gerente del área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Esquel, explicó la actualidad sobre las demandas por contaminación realizadas por Comunidad Nahuelpan por el funcionamiento de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos: “Hemos tomado contacto con la comunidad Nahuelpan, no solo ahora, nosotros venimos con un intercambio de notas desde mucho tiempo atrás, desde que iniciamos a trabajar, solicitando la posibilidad de trabajar en una línea más real y seria en cuanto a lo que tiene que ver con las voladuras”.



Un problema de larga data: “una situación que se genera no hace dos años, sino hace varios años atrás, desde el municipio no desconocemos en absoluto la situación, nosotros propusimos ampliar la cuadrilla de trabajo para acelerar y aumentar la cantidad de material que se puede recolectar, hay que entender una situación, es una altura muy riesgosa, es muy probable que haya voladuras, por más de que se intente cubrir lo más rápido posible, la altura la verdad es que a cualquier persona que haya trabajado técnicamente en un módulo de relleno sanitario, te dice que es casi imposible”.



Los proyectos de remediación: “una remediación técnica, es muy difícil pensar que con 5 personas recolectando a mano esto se pueda lograr, y esto fue un poco la línea en la que venimos charlando desde el inicio de la gestión, fortalecer el trabajo de limpieza, también hemos solicitado ingresar con camiones, con una Bobcat, que es una máquina pequeña, una cargadora pequeña, para dar soporte, y bueno esas solicitudes no han sido respondidas de manera formal”.



El módulo 2 de la Planta es parte de la solución posible: “La necesidad de tener un módulo 2 tiene que ver con que ya no tenemos capacidad para disponer residuos, hago un paréntesis en esto, es extraño que hay una gestión compartida con la municipalidad de Trevelin, tanto a la justicia con la causa judicial y el cumplimiento de presentación de informes como la ejecución de esta obra, como también con el conflicto de lo que son las voladuras que se produjeron en el módulo 1, cuando el 20% de los residuos que están dispuestos ahí no son del municipio de Esquel, pero bueno, nosotros seguiremos dando respuestas porque así lo entendemos de manera seria y la decisión del módulo 2 también tiene que ver con esto. Una vez que comencemos a ejecutar el módulo 2, por supuesto que va a dar un alivio porque empezamos a trabajar como se debe trabajar un módulo, que es por debajo de la superficie del suelo y no a 19 metros de altura”.



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