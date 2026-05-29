El municipio avanza con mejoras viales, drenajes y saneamiento en diversos sectores de Esquel

La Municipalidad de Esquel intensifica su cronograma de obras públicas con el objetivo de dar respuesta a reclamos históricos de los vecinos y mejorar la infraestructura urbana. Juan Carlos Fonseca, titular de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, informó sobre los avances en diversos frentes que buscan optimizar la circulación y el drenaje pluvial.

Fonseca confirmó que la próxima semana se dará inicio a la nivelación y ejecución de cordón cuneta en el Pasaje Urrutia. "Ahora vamos a tener el compactador que alquilamos, porque el que teníamos disponible se rompió", explicó el funcionario, añadiendo que la mano de obra estará a cargo de una cooperativa local.

Asimismo, se avanza con firmeza en la calle Belgrano, entre Alsina y Rosero. "Ya hicimos el primer tramo de los primeros 50 metros, y ahora avanzamos con el resto de las cuadras", indicó sobre la ejecución de cordón cuneta, que incluye trabajos previos de movimiento de suelo y compactación.

Uno de los puntos clave del informe refiere a la resolución de problemas de anegamiento en la calle Roca, también entre Alsina y Rosero. Según detalló el Secretario, allí existía "una vertiente de agua, una cantidad importante que afectaba a varios vecinos". Tras las obras realizadas, el municipio logró encauzar la vertiente hacia los drenajes existentes, brindando una solución definitiva al sector.

Por otra parte, se continúa con tareas críticas en el Arroyo Esquel, enfocadas en las lagunas de retención. Estas estructuras son fundamentales para el control de escurrimientos: "Reciben todo el agua para disminuir la velocidad de las mismas, para aguas abajo tener un control de los desagües". Además, se lleva a cabo un saneamiento integral desde la Avenida Alvear hasta Gobernador Tello, junto a labores de limpieza de ramas y retiro de escombros desde la Avenida Holdich hasta la calle 25 de Mayo, en un operativo conjunto con la Secretaría de Espacios Verdes.

La gestión no solo se centra en obras viales, sino también en el acompañamiento a las juntas vecinales. "Estamos terminando ya los trabajos de pintura interior y exterior y desagües que se hizo en la junta vecinal del barrio Los Sauces", mencionó Fonseca.

Finalmente, el Secretario adelantó los próximos pasos del plan de obras: "Próximamente estamos llegando al barrio Estación". Allí, el municipio intervendrá en la calle Urquiza y Pasaje Zara, donde se realizarán movimientos de suelo y la construcción de cordón cuneta, dando continuidad a la planificación de mejoras en los barrios de Esquel.









M.G