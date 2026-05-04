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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Día del Combatiente de Incendios Forestales: homenaje a su labor

Cada 4 de mayo se reconoce la labor de bomberos en todo el mundo, en recuerdo de quienes murieron en servicio y en honor a su compromiso con la comunidad y el ambiente.
Por Redacción Red43

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Este 4 de mayo se conmemora el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, una fecha dedicada a destacar el trabajo de hombres y mujeres que, con vocación de servicio, arriesgan sus vidas para proteger a la sociedad y al entorno natural.

 

La jornada rinde homenaje a quienes, muchas veces de forma voluntaria, cumplen un rol fundamental ante situaciones de riesgo que afectan a personas y ecosistemas.

 

El origen de esta conmemoración se remonta a 1998, cuando cinco bomberos fallecieron mientras combatían un incendio forestal en Canadá. A partir de ese hecho, en 1999 se impulsó la creación de un día internacional para recordarlos y reconocer la tarea de los bomberos en todo el mundo.

 

La elección del 4 de mayo también está vinculada a San Florián, considerado el patrono de los bomberos en Europa, quien según la tradición murió en el ejercicio de su deber durante el Imperio Romano.

 

Así, la fecha invita a reflexionar y valorar el compromiso diario de quienes, con valentía y entrega, se convierten en un pilar para la seguridad de las comunidades.

 

 

 

 

R.G.

 

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