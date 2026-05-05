Advierten la llegada de lluvias esta noche, y no descartan la nieve en zonas altas

La Subsecretaría de Protección Ciudadana comunicó la continuidad de las lluvias en la cordillera chubutense para las próximas jornadas.

Comenzando con la noche de hoy martes, donde la llegada del agua alcanzará a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, Tehuelches, Gastre, Telsen, Martires y Paso de Indios.

Las zonas serán afectadas por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

SL

